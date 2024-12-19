Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Высший совет правосудия открыл уже третье дисциплинарное дело в отношении судей Высшего антикоррупционного суда

08:20, 19 декабря 2024
В прошлые годы открытие дисциплинарных дел в отношении судей ВАКС вызывало бурную реакцию у общественности, но сейчас – тишина.
Высший совет правосудия открыл уже третье дисциплинарное дело в отношении судей Высшего антикоррупционного суда
Источник фото: ВСП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (секретарь Палаты – Роман Маселко) 18 декабря открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Высшего антикоррупционного суда Олега Ткаченко.

Автором жалобы в отношении судьи стала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Текст решения Палаты с изложением оснований для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи ВАКС пока не опубликован.

Отметим, что это уже третье дисциплинарное дело в отношении судей ВАКС и АП ВАКС, которое было открыто дисциплинарными палатами ВСП в 2024 году.

При этом рассмотрение одного из дисциплинарных дел уже завершено дисциплинарной палатой – Первая дисциплинарная палата ВСП 9 декабря привлекла к ответственности в виде предупреждения судей АП ВАКС Сергея Боднара, Виктора Панкулича и Игоря Панаида.

А 27 ноября Вторая дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное дело в отношении судьи ВАКС Ярослава Шкодина.

Основанием для открытия дисциплинарного дела стало отдельное определение Апелляционной палаты ВАКС.

Основанием для открытия дисциплинарного дела стало отдельное определение Апелляционной палаты ВАКС.

Интересно, что в 2020-2021 годах практика открытия дисциплинарных дел и привлечения судей Антикоррупционного суда к дисциплинарной ответственности вызывала бурную реакцию у общественности. Однако сейчас призывов встать «на защиту судей ВАКС от произвола ВСП» практически не наблюдается.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья САП ВАКС дисциплинарная палата ВСП ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Предприятия, расположенные на территории активных боевых действий, могут освободить от взыскания задолженности по кредитам – Рада одобрила законопроект

Принят за основу законопроект, направленный на решение проблем предприятий, потерявших активы и земельные участки, что лишает их возможности вести хозяйственную деятельность и выполнять обязательства перед банками-кредиторами.

На должности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия объявят дополнительный конкурс

В Совете правосудия считают, что Служба дисциплинарных инспекторов должна работать в полном составе.

Высший совет правосудия открыл уже третье дисциплинарное дело в отношении судей Высшего антикоррупционного суда

В прошлые годы открытие дисциплинарных дел в отношении судей ВАКС вызывало бурную реакцию у общественности, но сейчас – тишина.

Суды смогут взыскивать с должников штрафы до 121 тысячи грн во время судебного контроля за исполнением решений – вступил в силу закон

Вступили в силу изменения в ХПК, ГПК и КАСУ, по которым в рамках судебного контроля за исполнением решений суды смогут взыскивать с должников штраф от 60 560 грн до 121 120 грн.

ГСА обещает доработать программное обеспечение под новые правила распределения дел в судах до 1 марта 2025 года

Для того, чтобы новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступило в силу, ГП «ИСС» должно доработать программное обеспечение – а это может произойти не ранее марта 2025 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва