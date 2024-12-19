Высший совет правосудия открыл уже третье дисциплинарное дело в отношении судей Высшего антикоррупционного суда

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (секретарь Палаты – Роман Маселко) 18 декабря открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Высшего антикоррупционного суда Олега Ткаченко.
Автором жалобы в отношении судьи стала Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Текст решения Палаты с изложением оснований для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи ВАКС пока не опубликован.
Отметим, что это уже третье дисциплинарное дело в отношении судей ВАКС и АП ВАКС, которое было открыто дисциплинарными палатами ВСП в 2024 году.
При этом рассмотрение одного из дисциплинарных дел уже завершено дисциплинарной палатой – Первая дисциплинарная палата ВСП 9 декабря привлекла к ответственности в виде предупреждения судей АП ВАКС Сергея Боднара, Виктора Панкулича и Игоря Панаида.
А 27 ноября Вторая дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное дело в отношении судьи ВАКС Ярослава Шкодина.
Основанием для открытия дисциплинарного дела стало отдельное определение Апелляционной палаты ВАКС.
Основанием для открытия дисциплинарного дела стало отдельное определение Апелляционной палаты ВАКС.
Интересно, что в 2020-2021 годах практика открытия дисциплинарных дел и привлечения судей Антикоррупционного суда к дисциплинарной ответственности вызывала бурную реакцию у общественности. Однако сейчас призывов встать «на защиту судей ВАКС от произвола ВСП» практически не наблюдается.
Автор: Вячеслав Хрипун
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