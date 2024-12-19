Вища рада правосуддя відкрила вже третю дисциплінарну справу стосовно суддів Вищого антикорупційного суду

У минулі роки відкриття дисциплінарних справ щодо суддів ВАКС викликало бурхливу реакцію у громадськості, але зараз – тиша.

Джерело фото: ВРП

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (секретар Палати – Роман Маселко) 18 грудня відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Вищого антикорупційного суду Олега Ткаченка.

Автором скарги щодо судді стала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Текст рішення Палати з викладенням підстав відкриття дисциплінарної справи стосовно судді ВАКС поки що не оприлюднений.

Зазначимо, що це вже третя дисциплінарна справа стосовно суддів ВАКС та АП ВАКС, яка була відрита дисциплінарними палати ВРП у 2024 році.

При цьому розгляд однієї з дисциплінарних справ вже завершено дисциплінарною палатою – Перша дисциплінарна палата ВРП 9 грудня притягнула до відповідальності у виді попередження суддів АП ВАКС Сергія Боднара, Віктора Панкулича та Ігоря Панаіда.

А 27 листопада Друга дисциплінарна палата ВРП відкрила дисциплінарну справу стосовно судді ВАКС Ярослава Шкодіна.

Підставою для відкриття дисциплінарної справи стала окрема ухвала Апеляційної палати ВАКС.

Цікаво, що у 2020-2021 роках практика відкриття дисциплінарних справ та притягнення суддів Антикорупційного суду до дисциплінарної відповідальності викликала бурхливу реакцію у громадськості. Однак наразі закликів встати «на захист суддів ВАКС від свавілля ВРП» практично не спостерігається.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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