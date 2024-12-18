Верховна Рада розширила категорії захисників, які можуть отримати пенсію – кого зачеплять зміни

Верховна Рада схвалила розширення категорій, на які поширюються пенсійні гарантії.

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт 11116 щодо уточнення норм, що регулюють питання надання соціальних гарантій особам, яких визнано ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Як наголосила народна депутатка України Ірина Борзова, законопроєкт розширює перелік осіб, що можуть отримати статус учасника бойових дій. Зокрема, це добровольці, які захищали Київ у лютому-березні 2022 року, та учасники партизанських операцій і деокупаційних місій. Кабінет Міністрів визначатиме категорії таких осіб, час і місце їхньої участі в обороні держави.

Ухвалений законопроєкт, надає право на пенсії добровольцям, що постраждали у перші місяці війни — з 24 лютого до кінця березня 2022 року, наголосила народна депутатка Оксана Савчук.

Вона пояснює, якщо інвалідність була оформлена вчасно, виплати почнуться вже у 2025 році. Для тих, хто оформив документи пізніше, пенсійні виплати стануть доступними лише з січня 2026 року.

Законопроєкт 11116 передбачає пенсії для добровольців, які після 24 лютого 2022 року виконували бойові завдання, але не були офіційно оформлені, підкреслила народна депутатка Ірина Нікорак.

«Відповідно, після прийняття цього законопроекту для цієї категорії осіб і членів родин загиблих будуть передбачені відповідні пенсії, а також можливість вийти на пенсію раніше», - пояснила вона.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що пропонується прирівняти умови призначення пенсій нарівні з військовослужбовцями строкової служби для осіб з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, які постраждали під час оборонних дій у зв’язку з агресією рф, а також членів сімей загиблих або зниклих безвісти внаслідок таких дій.

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