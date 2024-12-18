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Верховная Рада расширила категории защитников, которые могут получить пенсию – кого коснутся изменения

19:42, 18 декабря 2024
Верховная Рада одобрила расширение категорий, на которые распространяются пенсионные гарантии.
Верховная Рада расширила категории защитников, которые могут получить пенсию – кого коснутся изменения
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Верховная Рада поддержала в целом законопроект 11116 об уточнении норм, регулирующих вопрос предоставления социальных гарантий лицам, признанным ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Как подчеркнула народная депутатка Украины Ирина Борзова, законопроект расширяет перечень лиц, которые могут получить статус участника боевых действий. В частности, это добровольцы, защищавшие Киев в феврале-марте 2022 года, и участники партизанских операций и деоккупационных миссий. Кабинет Министров будет определять категории таких лиц, время и место их участия в обороне государства.

Принятый законопроект, предоставляет право на пенсии пострадавшим в первые месяцы войны добровольцам — с 24 февраля до конца марта 2022 года, отметила народная депутатка Оксана Савчук.

Она объясняет, если инвалидность была оформлена в срок, выплаты начнутся уже в 2025 году. Для тех, кто оформил документы позже, пенсионные выплаты станут доступны только с января 2026 года.

Законопроект 11116 предусматривает пенсии для добровольцев, которые после 24 февраля 2022 выполняли боевые задания, но не были официально оформлены, подчеркнула народная депутатка Ирина Никорак.

«Соответственно, после принятия этого законопроекта для этой категории лиц и членов семей погибших будут предусмотрены соответствующие пенсии, а также возможность выйти на пенсию раньше», – пояснила она.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что предлагается приравнять условия назначения пенсий наравне с военнослужащими срочной службы для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, пострадавших во время оборонных действий в связи с агрессией рф, а также членов семей погибших или пропавших без вести в результате таких действий.

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Верховная Рада Украины война военнослужащие пенсия

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