Суддів Апеляційної палати ВАКС притягнули до відповідальності за порушення права на захист

Судді Сергій Боднар, Віктор Панкулич та Ігорь Панаід отримали попередження.

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 9 грудня 2024 року вирішила притягнути суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергія Боднара, Віктора Панкулича та Ігоря Панаіда до дисциплінарної відповідальності у виді попередження.

Дисциплінарна палата ВРП констатувала, що колегія суддів АП ВАКС не забезпечила особі, яка притягається до кримінальної відповідальності, право на захист при обранні запобіжного заходу.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», розгляд справи колегії суддів АП ВАКС дисциплінарна палата ВРП розпочала ще 8 липня 2024 року.

Автором скарги на дії суддів АП ВАКС стала Ніна Мезенцева (її донька – Марія Мезенцева є народним депутатом фракції «Слуга народу»), колишня директор ТОВ «Медичний центр здоров’я», яку НАБУ та САП підозрюють у спробі заволодіння 5 млн. гривень філії «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця» під час пандемії COVID-19 у 2020 році. Станом на листопад 2024 року Ніна Мезенцева перебуває у розшуку.

У скарзі Ніна Мезенцева повідомила, що 13 грудня 2022 року колегія суддів АП ВАКС розглядала апеляційну скаргу прокурора САП на ухвалу слідчого судді ВАКС від 28 листопада 2022 року, якою було відмовлено у задоволенні клопотання НАБУ про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час судового засідання пролунав сигнал повітряної тривоги. Колегія суддів АП ВАКС вирішила оголосити перерву та надати учасникам судового процесу можливість дістатись до укриття.

Втім, коли адвокати повернулися до АП ВАКС, з’ясувалося, що розгляд апеляційної скарги САП вже відбувся без участі захисників Ніни Мезенцевої.

Також виявилося, що колегія суддів АП ВАКС задовольнила скаргу САП, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС від 28 листопада 2022 року та постановила нову ухвалу – про обрання Ніні Мезенцевої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На думку автора скарги та її адвокатів, колегія суддів АП ВАКС 13 грудня 2022 року проігнорувала право підозрюваної на захист та не надала її адвокатам можливості надати пояснення.

Як проходили засідання дисциплінарної палати 8 липня та 28 жовтня детально розповідала «Судово-юридична газета».

9 грудня засідання дисциплінарної палати проходило не менш складно та емоційно.

Судді АП ВАКС вчергове повідомили, що, на їх думку, дисциплінарна палата ВРП втручається у здійснення правосуддя колегією суддів.

«У мене відмінна від усього суду позиція. Я головний ідеолог такого підходу в суді. Якщо людина знаходиться в розшуку і ухиляється від кримінальної відповідальності, то у неї немає жодних прав. Людина не може оскаржити підозру. Вона може брати участь у судовому процесі, тільки якщо з’явиться до суду. Тому повідомлення її адвокатів в такий ситуації немає сенсу. Коли ловили в підвалі генерала Пукача, то нікому на думку не спадало викликати його адвокатів до початку судового розгляду. А тепер суд нібито має викликати в суд адвокатів осіб, які мають підозру про вчинення корупційних злочинів і переховуються за кордоном. Шановні члени ВРП, подумайте, де ми опинимося з таким підходом. З таким підходом все розвалиться. Хочете, просто звільнить мене, щоб я не завдав шкоди правосуддю в тому вигляді, як ви його розумієте», - повідомив членам ВРП суддя Віктор Панкулич.

Втім, після тривалих дискусій Перша дисциплінарна палата ВРП все ж вирішила притягнути колегію суддів АП ВАКС до дисциплінарної відповідальності у виді попередження.

Втім рішення дисциплінарної палати вочевидь буде оскаржене суддями АП ВАКС і ще може бути переглянуте Вищою радою правосуддя у пленарному складі.

Зазначимо, що це перший випадок притягнення суддів ВАКС та АП ВАКС з часу формування «нового» складу Ради правосуддя у січні 2023 року.

Автор В’ячеслав Хрипун

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