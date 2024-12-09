Судей Апелляционной палаты ВАКС привлекли к ответственности за нарушение права на защиту

Судьи Сергей Боднар, Виктор Панкулич и Игорь Панаид получили предупреждение.

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 9 декабря 2024 года решила привлечь судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергея Боднара, Виктора Панкулича и Игоря Панаида к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.

Дисциплинарная палата ВСП констатировала, что коллегия судей АП ВАКС не обеспечила лицу, привлекаемому к уголовной ответственности, право на защиту при избрании меры пресечения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», рассмотрение дела коллегии судей АП ВАКС дисциплинарная палата ВСП начала еще 8 июля 2024 года.

Автором жалобы на действия судей АП ВАКС стала Нина Мезенцева (ее дочь – Мария Мезенцева, является народным депутатом фракции «Слуга народа»), бывшая директор ООО «Медицинский центр здоровья», которая подозревается НАБУ и САП в попытке завладения 5 млн. гривен филиала "Центр здравоохранения" ПАО "Укрзализныця" во время пандемии COVID-19 в 2020 году. По состоянию на октябрь 2024 года Нина Мезенцева находится в розыске.

В своей жалобе Нина Мезенцева сообщила, что 13 декабря 2022 года коллегия судей АП ВАКС рассматривала апелляционную жалобу прокурора САП на определение следственного судьи ВАКС от 28 ноября 2022 года, которой было отказано в удовлетворении ходатайства НАБУ об избрании ей меры пресечения.

В ходе судебного заседания раздался сигнал воздушной тревоги. Коллегия судей АП ВАКС решила объявить перерыв и предоставить участникам судебного процесса возможность добраться до укрытия.

Впрочем, когда адвокаты вернулись в АП ВАКС, выяснилось, что рассмотрение апелляционной жалобы САП уже прошло без участия защитников Нины Мезенцевой.

Также выяснилось, что коллегия судей АП ВАКС удовлетворила жалобу САП, отменила определение следственного судьи ВАКС от 28 ноября 2022 года и постановила новое определение – об избрании Нине Мезенцевой меры пресечения в виде содержания под стражей.

По мнению автора жалобы и ее адвокатов, коллегия судей АП ВАКС 13 декабря 2022 года проигнорировала право подозреваемой на защиту и не предоставила ее адвокатам возможности предоставить объяснения.

Как проходили заседания дисциплинарной палаты 8 июля и 28 октября, подробно рассказывала «Судебно-юридическая газета».

9 декабря заседание дисциплинарной палаты проходило не менее сложно и эмоционально.

Судьи АП ВАКС в очередной раз сообщили, что, по их мнению, дисциплинарная палата ВСП вмешивается в осуществление правосудия коллегией судей.

«У меня отличная от всего суда позиция. Я главный идеолог такого подхода в суде. Если человек находится в розыске и уклоняется от уголовной ответственности, то у него нет никаких прав. Человек не может оспорить подозрение. Он может участвовать в судебном процессе, только если явится в суд. Поэтому уведомление адвокатов в такой ситуации не имеет смысла. Когда ловили в подвале генерала Пукача, то никому в голову не приходило вызывать его адвокатов до начала судебного разбирательства. А теперь суд якобы должен вызывать в суд адвокатов лиц, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений, и которые скрываются за границей. Уважаемые члены ВСП, подумайте, где мы окажемся с таким подходом. С таким подходом все развалится. Хотите, просто увольте меня, чтобы я не нанес ущерб правосудию в том виде, как вы его понимаете», - сообщил членам ВСП судья Виктор Панкулич.

Однако после длительных дискуссий Первая дисциплинарная палата ВСП все же решила привлечь коллегию судей АП ВАКС к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.

Впрочем, решение дисциплинарной палаты, очевидно, будет обжаловано судьями АП ВАКС и еще может быть пересмотрено Высшим советом правосудия в пленарном составе.

Отметим, что это первый случай привлечения судей ВАКС и АП ВАКС к дисциплинарной ответственности со времени формирования «нового» состава Совета правосудия в январе 2023 года.

Автор Вячеслав Хрипун

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