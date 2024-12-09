В Киеве метеорологическая зима началась раньше нормы

В столицу Украины пришла зима раньше климатической нормы.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киев на пять дней раньше климатической нормы пришла метеорологическая зима. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным отдела климатологии обсерватории, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону снижения состоялся в Киеве 24 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице.

«Зима пришла на пять дней раньше климатической нормы», - указали там.

Также в обсерватории отметили, что раньше всего в Киев зима приходила 20 октября в 1920 году, позже всего – 29 декабря в 2015 году, а в 2019-2020 годах метеорологическая зима так и не наступила.

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