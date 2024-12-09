У Києві метеорологічна зима розпочалася раніше за норму

До столиці України завітала зима раніше кліматичної норми.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

До Києва на п’ять днів раніше кліматичної норми прийшла метеорологічна зима. Пр це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними відділу кліматології обсерваторії стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0°С в бік зниження відбувся у Києві 24 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці.

«Зима прийшла на п’ять днів раніше кліматичної норми», - вказали там.

Також в обсерваторії зазначили, що раніше за все до Києва зима приходила 20 жовтня у 1920 році, найпізніше – 29 грудня у 2015 році, а у 2019-2020 роках метеорологічна зима так і не настала.

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