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Суд у Києві повернув місту землю на березі озера у Святошинському районі, де було самочинно збудоване кафе

19:17, 9 грудня 2024
Суд зобов’язав знести кафе біля водойми у Святошинському районі і повернути громаді ділянку.
Суд у Києві повернув місту землю на березі озера у Святошинському районі, де було самочинно збудоване кафе
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У Києві суд зобов’язав знести кафе біля водойми у Святошинському районі і повернути громаді столиці ділянку водного фонду загальною площею майже 0,07 га на вул. Миколи Ушакова. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокуратура встановила, що кафе площею 232 кв. м збудовано самочинно, а первинна реєстрація права власності на вказане майно відбулася на підставі рішення Святошинського районного суду міста Києва, яке насправді не ухвалювалося.

«Надалі на підставі низки правочинів право власності на цю нерухомість зареєстровано за товариством, яке продовжило використовувати земельну ділянку без належних документів та з порушенням вимог Водного та Земельного кодексів України», — йдеться у повідомленні.

Так, Святошинська окружна прокуратура звернулась до районного суду з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради до фізичних осіб та товариства.

У позові прокурори просили усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою водного фонду загальною площею майже 0,07 га шляхом скасування державної реєстрації права власності на самочинно збудований заклад харчування, визнання правочинів недійсними та повернення ділянки територіальній громаді міста Києва.

За результатами судового розгляду позов прокурора задоволено у повному обсязі.

Приватне підприємство зобов’язали повернути земельну ділянку місту у придатному для використання стані, у тому числі шляхом знесення нежитлової будівлі – кафе загальною площею 232 кв.м та інших споруд.

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