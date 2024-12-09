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Суд в Киеве вернул городу землю на берегу озера в Святошинском районе, где было самочинно построено кафе

19:17, 9 декабря 2024
Суд обязал снести кафе у водоема в Святошинском районе и вернуть общине участок.
Суд в Киеве вернул городу землю на берегу озера в Святошинском районе, где было самочинно построено кафе
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В Киеве суд обязал снести кафе у водоема в Святошинском районе и вернуть общине столицы участок водного фонда общей площадью около 0,07 га на ул. Николая Ушакова. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокуратура установила, что кафе площадью 232 кв. м построен самочинно, а первичная регистрация права собственности на указанное имущество состоялась на основании решения Святошинского районного суда города Киева, которое на самом деле не принималось.

«В дальнейшем на основании ряда сделок право собственности на эту недвижимость зарегистрировано за обществом, которое продолжило использовать земельный участок без надлежащих документов и с нарушением требований Водного и Земельного кодексов Украины», - говорится в сообщении.

Так, Святошинская окружная прокуратура обратилась в районный суд с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета к физическим лицам и обществу.

В иске прокуроры просили устранить препятствия в пользовании и распоряжении земельным участком водного фонда общей площадью почти 0,07 га путем отмены государственной регистрации права собственности на самовольно построенное заведение питания, признание сделок недействительными и возврат участка территориальной общине города Киева.

По результатам судебного разбирательства иск прокурора удовлетворен в полном объеме.

Частное предприятие обязали вернуть земельный участок городу в пригодном для использования состоянии, в том числе путем сноса нежилого здания – кафе общей площадью 232 кв.м и других сооружений.

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