Владимир Зеленский подписал указ об изъятии земельных участков вдоль границы у Чернобыльского заповедника

Президент Владимир Зеленский подписал указ об изъятии земельных участков шириной 45 метров вдоль линии государственной границы Украины, которые находятся в постоянном использовании Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Президент Владимир Зеленский подписал Указ №835/2024 об изменении границ территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Согласно указу изменены границы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника путем изъятия из состава его территории земельных участков шириной 45 метров вдоль линии государственной границы Украины (земли государственной собственности зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению катастрофы) общей площадью 695,2 гектара, которые изымаются в установленном порядке у этого биосферного заповедника и предоставляются в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы Украины на строительство, обустройство и содержание инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций.

Общая площадь территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника определена в размере 226 269,5 гектара.

Кабмину поручено в 6-месячный срок принять меры по изъятию земельных участков шириной 45 метров вдоль линии государственной границы Украины, которые находятся в постоянном пользовании Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных , пограничных просек, коммуникаций.

Автор: Наталя Мамченко

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