Володимир Зеленський підписав указ про вилучення земельних ділянок уздовж кордону у Чорнобильського заповідника

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вилучення земельних ділянок шириною 45 метрів уздовж лінії державного кордону України, які перебувають у постійному користуванні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Президент Володимир Зеленський підписав Указ №835/2024 про зміну меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Відповідно до указу змінено межі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника шляхом вилучення зі складу його території земельних ділянок шириною 45 метрів уздовж лінії державного кордону України (землі державної власності зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи) загальною площею 695,2 гектара, які вилучаються в установленому порядку у цього біосферного заповідника й надаються в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Загальну площу території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника визначено в розмірі 226 269,5 гектара.

Кабміну доручено у 6-місячний строк вжити заходів щодо вилучення земельних ділянок шириною 45 метрів уздовж лінії державного кордону України, які перебувають у постійному користуванні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Автор: Наталя Мамченко

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