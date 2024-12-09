Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Володимир Зеленський підписав указ про вилучення земельних ділянок уздовж кордону у Чорнобильського заповідника

15:12, 9 грудня 2024
Президент Володимир Зеленський підписав указ про вилучення земельних ділянок шириною 45 метрів уздовж лінії державного кордону України, які перебувають у постійному користуванні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Володимир Зеленський підписав указ про вилучення земельних ділянок уздовж кордону у Чорнобильського заповідника
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав Указ №835/2024 про зміну меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Відповідно до указу змінено межі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника шляхом вилучення зі складу його території земельних ділянок шириною 45 метрів уздовж лінії державного кордону України (землі державної власності зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи) загальною площею 695,2 гектара, які вилучаються в установленому порядку у цього біосферного заповідника й надаються в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Загальну площу території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника визначено в розмірі 226 269,5 гектара.

Кабміну доручено у 6-місячний строк вжити заходів щодо вилучення земельних ділянок шириною 45 метрів уздовж лінії державного кордону України, які перебувають у постійному користуванні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

указ Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддів Апеляційної палати ВАКС притягнули до відповідальності за порушення права на захист

Судді Сергій Боднар, Віктор Панкулич та Ігорь Панаід отримали попередження.

Володимир Зеленський підписав указ про вилучення земельних ділянок уздовж кордону у Чорнобильського заповідника

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вилучення земельних ділянок шириною 45 метрів уздовж лінії державного кордону України, які перебувають у постійному користуванні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Володимир Зеленський висловив готовність опрацювати пропозицію Макрона про присутність іноземних військ в Україні – але потрібне чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і в НАТО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що потрібні чіткі строки вступу до ЄС та НАТО.

Велика Палата Верховного Суду підтвердила право вилучати автомобілі у громадян на підставі заходів правового режиму воєнного стану

Велика Палата Верховного Суду вважає, що втручання у право власності позивачки шляхом вилучення у неї авто на користь військової частини переслідувало легітимну мету та було пропорційним у співвідношенні до суспільних інтересів.

Кабмін затвердив умови отримання 20 млрд доларів від США в рамках обіцяної G7 допомоги за рахунок заморожених активів РФ

На суму позики нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює сумі фіксованої ставки у розмірі 1,3% річних та поточної ставки середньої дохідності за непогашеними векселями Казначейства США із строком погашення 52 тижні, визначеної Міністром фінансів США.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео