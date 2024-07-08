«Ми вимагаємо, щоб Рада правосуддя закрила нашу дисциплінарну справу»: судді АП ВАКС влаштували справжню виставу у Вищій раді правосуддя

Судді АП ВАКС Сергій Боднар, Віктор Панкулич та Ігорь Панаід заявили, що ВРП не має права ухвалювати будь-яких інших рішень у їх дисциплінарній справі, окрім як закрити справу.

Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергій Боднар, Віктор Панкулич та Ігорь Панаід 8 липня 2024 року влаштували справжню виставу під час розгляду їх дисциплінарної справи Першою дисциплінарною палатою ВРП.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 22 квітня відкрила дисциплінарну справу стосовно суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергія Боднара, Віктора Панкулича та Ігоря Панаіда.

Автором скарги на дії суддів АП ВАКС стала Ніна Мезенцева (її донька – Марія Мезенцева є народним депутатом фракції «Слуга народу»), колишня директор ТОВ «Медичний центр здоров’я», яку НАБУ та САП підозрюють у спробі заволодіння 5 млн. гривень філії «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця» під час пандемії COVID-19 у 2020 році.

У скарзі Ніна Мезенцева повідомила, що 13 грудня 2022 року колегія суддів АП ВАКС розглядала апеляційну скаргу прокурора САП на ухвалу слідчого судді ВАКС від 28 листопада 2022 року, якою було відмовлено у задоволенні клопотання НАБУ про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час судового засідання у 14:40 пролунав сигнал повітряної тривоги. Колегія суддів АП ВАКС вирішила оголосити перерву та надати учасникам судового процесу можливість дістатись до укриття.

Захисники Ніни Мезенцевої, яка особисто не була присутня під час судового засідання (перебуває у розшуку), Тарас Баранов і Руслан Рябко попрямували до станції метро «Печерська» (майже 1,5 км від будівлі АП ВАКС), де й перебували до сигналу про відбій повітряної тривоги. Відповідний сигнал про відбій тривоги надійшов у 15:51.

Повертаючись до суду, адвокат Тарас Баранов надіслав повідомлення секретарю судового засідання про те, що захисники повертаються в суд та попросив зачекати з розглядом апеляційної скарги. Адвокати розраховували на продовження судового засідання, адже повітряна тривога пролунала безпосередньо під час виступу одного з адвокатів у судовому засіданні.

Втім, коли адвокати повернулися до АП ВАКС, з’ясувалося, що розгляд апеляційної скарги САП вже відбувся без участі захисників Ніни Мезенцевої.

Виявилося, що колегія суддів АП ВАКС задовольнила скаргу САП та скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС від 28 листопада 2022 року. Також була постановлена нова ухвала – про обрання Ніни Мезенцевої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На думку автора скарги та її адвокатів, колегія суддів АП ВАКС 13 грудня 2022 року проігнорувала право підозрюваної на захист та не надала її адвокатам можливості надати пояснення.

На самому початку засідання Першої дисциплінарної палати ВРП суддя АП ВАКС Віктор Панкулич заявив клопотання про розгляд дисциплінарної справи без online трансляції засідання, яке підтримали і його колеги.

Засідання Першої дисциплінарної палати ВРП 8 липня 2024 року

Після того, як у задоволенні зазначеного клопотання було відмовлено, судді АП ВАКС взагалі заявили, що Рада правосуддя не може прийняти у дисциплінарній справі інших рішень, окрім як рішення про закриття дисциплінарної справи.

«Ніна Мезенцева у 2022 році була оголошена у розшук. Вона була затримана у Чехії, наразі питання її екстрадиції не вирішене. Рішення дисциплінарної палати ВРП може вплинути на рішення чеського суду про її екстрадицію. Будь-яке моє слово, будь-яке ваше рішення можуть вплинути на рішення суду щодо екстрадиції Мезенцевої. Я категорично проти, щоб це питання розглядалося Вищою радою правосуддя, і щоб ухвалювалося рішення. Я вимагаю, щоб провадження було закрите», - заявив суддя Віктор Панкулич.

У відповідь представник Ніни Мезенцевої Тарас Баранов зазначив, що хоча питання екстрадиції його клієнтки дійсно вирішується чеським судом, однак вона не перебуває під вартою і взагалі про якусь її провину у кримінальному сенсі наразі говорити занадто передчасно.

«Я можу вас взагалі ні в чому не переконувати. Але я не буду сприяти ухиленню людини від кримінальної відповідальності», - повідомив тоді Віктор Панкулич.

«Може ви хоча б на якусь норму закону чи Регламенту пошлетеся?», - звернулися до судді АП ВАКС члени дисциплінарної палати.

«Регламент краще знаєте ви, а я добре знаю свої права», - дещо емоційно відповів членам ВРП Віктор Панкулич.

Тоді адвокат Тарас Баранов зазначив, що реакція суддів АП ВАКС виглядає дещо дивною, адже мова не йде безпосередньо про справу Ніни Мезенцевої.

«Судді Апеляційної палати ВАКС під час засідання дисциплінарної палати поводять себе як сторона обвинувачення, яка переживає за своє кримінальне провадження, а не як судді», - додав адвокат.

Однак суддя АП ВАКС Ігорь Панаід заявив про ще одне клопотання – на його думку розгляд дисциплінарної справи необхідно зупинити до завершення розгляду в Чехії питання про екстрадицію Ніни Мезенцової в Україну. Двоє його колег зазначене клопотання підтримали.

Після цього Віктор Панкулич ще й поставив під сумнів кваліфікацію членів дисциплінарної палати ВРП.

«Члени дисциплінарної палати, наскільки мені відомо, є здебільшого фахівцями з питань цивільного судочинства, а не кримінального, тому, можливо, що вказана нами проблема є не до кінця зрозумілою», - повідомив Віктор Панкулич.

Оскільки спілкування суддів АП ВАКС та членів дисциплінарної палати переважно відбувалося на підвищених тонах, то члени ВРП вирішили оголосити перерву у засіданні.

Також суддям АП ВАКС запропоновано викласти свої клопотання у письмову вигляді, з їх детальним обґрунтуванням, адже, як виявилося судді АП ВАКС вирішили, що з них достатньо буде лише усних клопотань.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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