«Мы требуем, чтобы Совет правосудия закрыл наше дисциплинарное дело»: судьи АП ВАКС устроили настоящее представление в Высшем совете правосудия

Судьи АП ВАКС Сергей Боднар, Виктор Панкулич и Игорь Панаид заявили, что ВСП не имеет права принимать какие-либо другие решения в их дисциплинарном деле, кроме как закрыть дело.

Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергей Боднар, Виктор Панкулич и Игорь Панаид 8 июля 2024 года устроили настоящее представление во время рассмотрения их дисциплинарного дела Первой дисциплинарной палатой ВСП.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 22 апреля открыла дисциплинарное дело в отношении судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергея Боднара, Виктора Панкулича и Игоря Панаида.

Автором жалобы на действия судей АП ВАКС стала Нина Мезенцева, бывшая директор ООО «Медицинский центр здоровья», подозреваемая НАБУ и САП в попытке завладения 5 млн. гривен филиала «Центр здравоохранения» ПАО «Укрзализныця» во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

В жалобе Нина Мезенцева сообщила, что 13 декабря 2022 года коллегия судей АП ВАКС рассматривала апелляционную жалобу прокурора САП на определение следственного судьи ВАКС от 28 ноября 2022 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства НАБУ об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе судебного заседания в 14:40 раздался сигнал воздушной тревоги. Коллегия судей АП ВАКС решила объявить перерыв и предоставить участникам судебного процесса возможность добраться до укрытия.

Защитники Нины Мезенцевой, лично не присутствовавшей во время судебного заседания (находится в розыске), Тарас Баранов и Руслан Рябко направились к станции метро «Печерская» (около 1,5 км от здания АП ВАКС), где и находились до сигнала об отбое воздушной тревоги. Сигнал об отбое тревоги поступил в 15:51.

Возвращаясь в суд, адвокат Тарас Баранов направил сообщение секретарю судебного заседания о том, что защитники возвращаются в суд и попросил подождать с рассмотрением апелляционной жалобы. Адвокаты рассчитывали на продолжение судебного заседания, ведь воздушная тревога раздалась непосредственно во время выступления одного из адвокатов в судебном заседании.

Впрочем, когда адвокаты вернулись в АП ВАКС, выяснилось, что рассмотрение апелляционной жалобы САП уже прошло без участия защитников Нины Мезенцевой.

Как оказалось, коллегия судей АП ВАКС удовлетворила жалобу САП и отменила определение следственного судьи ВАКС от 28 ноября 2022 года. Также было принято новое решение – об избрании Нине Мезенцевой меры пресечения в виде содержания под стражей.

По мнению автора жалобы и ее адвокатов, коллегия судей АП ВАКС 13 декабря 2022 года проигнорировала право подозреваемой на защиту и не предоставила ее адвокатам возможности предоставить объяснения.

В самом начале заседания Первой дисциплинарной палаты ВСП судья АП ВАКС Виктор Панкулич заявил ходатайство о рассмотрении дисциплинарного дела без online трансляции заседания, которое поддержали и его коллеги.

Заседание Первой дисциплинарной палаты ВСП 8 июля 2024 года

После того, как в удовлетворении указанного ходатайства было отказано, судьи АП ВАКС вообще заявили, что Совет правосудия не может принять в дисциплинарном деле какое-либо иное решение, кроме как принять решение о закрытии дисциплинарного дела.

«Нина Мезенцева в 2022 году была объявлена ​​в розыск. Она была задержана в Чехии, но пока вопрос ее экстрадиции не решен. Решение дисциплинарной палаты ВСП может повлиять на решение чешского суда об ее экстрадиции. Любое мое слово, любое ваше решение, могут повлиять на решение суда по экстрадиции Мезенцевой. Я категорически против того, чтобы этот вопрос рассматривался Высшим советом правосудия, и чтобы принималось решение. Я требую, чтобы производство было закрыто», – заявил судья Виктор Панкулич.

В ответ представитель Нины Мезенцевой Тарас Баранов отметил, что хотя вопрос об экстрадиции его клиентки действительно решается чешским судом, однако она не находится под стражей и вообще о какой-либо ее вине говорить пока слишком рано.

«Я могу вас вообще ни в чем не убеждать. Но я не буду способствовать уклонению человека от уголовной ответственности», – сообщил тогда Виктор Панкулич.

«Может, вы хотя бы на какую-то норму закона или Регламента сошлетесь?», - обратились к судье АП ВАКС члены дисциплинарной палаты.

«Регламент лучше знаете вы, а я хорошо знаю свои права», – несколько эмоционально ответил членам ВСП Виктор Панкулич.

Тогда адвокат Тарас Баранов отметил, что реакция судей АП ВАКС выглядит несколько странно, ведь речь не идет непосредственно о деле Нины Мезенцевой.

«Судьи Апелляционной палаты ВАКС во время заседания дисциплинарной палаты ведут себя как сторона обвинения, которая переживает за свое уголовное производство, а не как судьи», - добавил адвокат.

Однако судья АП ВАКС Игорь Панаид заявил об еще одном ходатайстве – по его мнению, рассмотрение дисциплинарного дела необходимо остановить до завершения рассмотрения в Чехии вопроса об экстрадиции Нины Мезенцевой в Украину. Два его коллеги указанное ходатайство поддержали.

После этого Виктор Панкулич еще и подверг сомнению квалификацию членов дисциплинарной палаты ВСП.

«Члены дисциплинарной палаты, насколько мне известно, являются в большинстве своем специалистами по вопросам гражданского судопроизводства, а не уголовного, поэтому, возможно, что указанная нами проблема, вам не до конца понятна», - сообщил Виктор Панкулич.

Поскольку общение судей АП ВАКС и членов дисциплинарной палаты в основном происходило на повышенных тонах, то члены ВСП решили объявить перерыв в заседании.

Также судьям АП ВАКС было предложено изложить свои ходатайства в письменном виде, с их детальным обоснованием, ведь, как оказалось, судьи АП ВАКС решили, что достаточно будет только устных ходатайств.

Автор: Вячеслав Хрипун

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