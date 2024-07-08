Не явился в ТЦК для отправки в воинскую часть: будут судить 48-летнего уклониста

Уклонисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 48-летний мужчина, будучи пригодным к военной службе и находясь на военном учете, без уважительных причин не явился в Черкасский объединенный городской территориальный центр комплектования и социальную поддержку для отправки в воинскую часть, хотя был заблаговременно предупрежден о необходимости явки. Тем самым он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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