Правительство хочет расширить контрольные полномочия Общественного совета при АРМА

Кабмін зарегистрировал в Верховной Раде законопроект относительно усиления контрольных полномочий Общественного совета при АРМА.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в статью 12 Закона Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» относительно усиления контрольных полномочий Общественного совета», регистрационный номер 11397.

Как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, законопроектом предусматривается расширить контрольные полномочия Общественного совета при Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и предоставить возможность Общественному совету при АРМА:

определять членов Общественного совета не менее чем 40 процентов состава конкурсной комиссии с отбора на вакантные должности в Национального агентства;

определять членов Общественного совета не менее чем 40 процентов состава дисциплинарной комиссии Национального агентства;

осуществлять общественный контроль за законностью и прозрачностью определения управляющих активами, в частности путем определения членов Общественного совета, участвующих в определении управляющих активами;

осуществлять общественный контроль за законностью и прозрачностью определения реализации активов и эффективностью управления активами, которые переданы Национальному агентству;

определять членов Общественного совета, принимающих участие в проведении проверок эффективности управления арестованными активами, переданными в управление;

делегировать членов Общественного совета для участия в заседаниях межведомственной комиссии по реализации активов; предоставлять заключения в ежегодный отчет о деятельности Национального агентства.

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