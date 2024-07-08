Уряд хоче розширити контрольні повноваження Громадської ради при АРМА

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо посилення контрольних повноважень Громадської ради при АРМА.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо посилення контрольних повноважень Громадської ради», реєстраційний номер 11397.

Як повідомив представник Уряду у парламенті Тарас Мельничук, законопроєктом передбачається розширити контрольні повноваження Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та надати можливість Громадській раді при АРМА:

визначати членів Громадської ради не менше ніж 40 відсотків складу конкурсної комісії з добору на вакантні посади в Національного агентства;

визначати членів Громадської ради не менше ніж 40 відсотків складу дисциплінарної комісії Національного агентства;

здійснювати громадський контроль за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів Громадської ради, які беруть участь у визначенні управителів активами;

здійснювати громадський контроль за законністю та прозорістю визначення реалізації активів та за ефективністю управління активами, які передані Національному агентству;

визначати членів Громадської ради, які беруть участь у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління;

делегувати членів Громадської ради для участі в засіданнях міжвідомчої комісії з питань реалізації активів; надавати висновки до щорічного звіту про діяльність Національного агентства.

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