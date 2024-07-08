Не з’явився до ТЦК для відправки у військову частину: судитимуть 48-річного ухилянта

Ухилянту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 48-річний чоловік, будучи придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у військову частину, хоча був завчасно попереджений про необхідність явки. Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.