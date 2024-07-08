Не з’явився до ТЦК для відправки у військову частину: судитимуть 48-річного ухилянта

На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.
Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 48-річний чоловік, будучи придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у військову частину, хоча був завчасно попереджений про необхідність явки. Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
У прокуратурі додали, що у разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
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