Судді Апеляційної палати ВАКС розглянули справу за відсутності адвокатів: відкрито дисциплінарну справу

Адвокати зазначили, що під час повітряної тривоги вони були в укритті, а коли повернулися, то виявилося, що колегія суддів вже розглянула апеляційну скаргу САП.

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Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 22 квітня відкрила дисциплінарну справу стосовно суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергія Боднара, Віктора Панкулича та Ігоря Панаіда.

Автором скарги на дії суддів АП ВАКС стала Ніна Мезенцева, колишня директор ТОВ «Медичний центр здоров’я», яку НАБУ та САП підозрюють у спробі заволодіння 5 млн. гривень філії «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця» під час пандемії COVID-19 у 2020 році.

У скарзі Ніна Мезенцева повідомила, що 13 грудня 2022 року колегія суддів АП ВАКС розглядала апеляційну скаргу прокурора САП на ухвалу слідчого судді ВАКС від 28 листопада 2022 року, якою було відмовлено у задоволенні клопотання НАБУ про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час судового засідання у 14:40 пролунав сигнал повітряної тривоги. Колегія суддів АП ВАКС вирішила оголосити перерву та надати учасникам судового процесу можливість дістатись до укриття.

Захисники Ніни Мезенцевої, яка особисто не була присутня під час судового засідання (перебуває у розшуку), Тарас Баранов і Руслан Рябко попрямували до станції метро «Печерська» (майже 1,5 км від будівлі АП ВАКС), де й перебували до сигналу про відбій повітряної тривоги. Відповідний сигнал про відбій тривоги надійшов у 15:51.

Повертаючись до суду, адвокат Тарас Баранов надіслав повідомлення секретарю судового засідання про те, що захисники повертаються в суд та попросив зачекати з розглядом апеляційної скарги. Адвокати розраховували на продовження судового засідання, адже повітряна тривога пролунала безпосередньо під час виступу одного з адвокатів у судовому засіданні.

Втім, коли адвокати повернулися у АП ВАКС, з’ясувалося, що розгляд апеляційної скарги САП вже відбувся без участі захисників Ніни Мезенцевої.

Виявилося, що колегія суддів АП ВАКС задовольнила скаргу САП та скасувала ухвалу слідчого суддів ВАКС від 28 листопада 2022 року. Також була постановлена нова ухвала – про обрання Ніни Мезенцевої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На думку автора скарги та її адвокатів, колегія суддів АП ВАКС 13 грудня 2022 року проігнорувала право підозрюваної на захист та не надала її адвокатом можливості надати пояснення.

Члени дисциплінарної палати ВРП, досліджуючи скаргу, з’ясували наступне.

Після сигналу про відбій повітряної тривоги (15:51), секретар судового засідання ВАКС п’ять разів намагалася додзвонитися до адвокатів (остання спроба була у 16:17), однак їх мобільні телефони були вимкнені.

У 16:20 секретар судового засідання повідомила суду, що після завершення повітряної тривоги адвокати не повернулися в судове засідання. Також секретар повідомила, що ніяких повідомлень від адвокатів їй не надходило.

Прокурор САП висловилася за продовження розгляду скарги за відсутності адвокатів, оскільки захист Ніни Мезенцевої виклав свої аргументи також і в письмовій формі.

Відтак, судове засідання у подальшому проводилося без участі представників Ніни Мезенцевої.

Близько 16:24 колегія суддів направилася до нарадчої кімнати, а в 16:39 колегія оголосила рішення про задоволення апеляції прокурора САП і постанову нового рішення.

На свій захист колегія суддів АП ВАКС також повідомила, що до оголошення тривоги адвокат Тарас Баранов виступав майже 44 хвилини, хоча виступ прокурора САП тривав лише 11 хвилин. Відтак, на думку суддів, не можна казати про порушення принципу рівності і змагальності сторін.

Дослідивши позицію сторін, дисциплінарна палата ВРП все ж вирішила відкрити дисциплінарну справу щодо суддів АП ВАКС.

Дисциплінарна палата зазначила, що в діях колегії суддів АП ВАКС можуть бути ознаки дисциплінарного проступку, зокрема, в контексті порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а також незабезпечення обвинуваченому права на захист; умисного або внаслідок грубої недбалості допущення суддями порушення прав людини і основоположних свобод.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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