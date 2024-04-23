Судьи Апелляционной палаты ВАКС рассмотрели дело в отсутствие адвокатов: открыто дисциплинарное дело

Адвокаты отметили, что во время воздушной тревоги они были в укрытии, а когда вернулись, оказалось, что коллегия судей уже рассмотрела апелляционную жалобу САП.

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Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 22 апреля открыла дисциплинарное дело в отношении судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергея Боднара, Виктора Панкулича и Игоря Панаида.

Автором жалобы на действия судей АП ВАКС стала Нина Мезенцева, бывшая директор ООО «Медицинский центр здоровья», подозреваемая НАБУ и САП в попытке завладения 5 млн. гривен филиала «Центр здравоохранения» ПАО «Укрзализныця» во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

В жалобе Нина Мезенцева сообщила, что 13 декабря 2022 года коллегия судей АП ВАКС рассматривала апелляционную жалобу прокурора САП на определение следственного судьи ВАКС от 28 ноября 2022 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства НАБУ об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе судебного заседания в 14:40 раздался сигнал воздушной тревоги. Коллегия судей АП ВАКС решила объявить перерыв и предоставить участникам судебного процесса возможность добраться до укрытия.

Защитники Нины Мезенцевой, лично не присутствовавшей во время судебного заседания (находится в розыске), Тарас Баранов и Руслан Рябко направились к станции метро «Печерская» (около 1,5 км от здания АП ВАКС), где и находились до сигнала об отбое воздушной тревоги. Сигнал об отбое тревоги поступил в 15:51.

Возвращаясь в суд, адвокат Тарас Баранов направил сообщение секретарю судебного заседания о том, что защитники возвращаются в суд и попросил подождать с рассмотрением апелляционной жалобы. Адвокаты рассчитывали на продолжение судебного заседания, ведь воздушная тревога раздалась непосредственно во время выступления одного из адвокатов в судебном заседании.

Впрочем, когда адвокаты вернулись в АП ВАКС, выяснилось, что рассмотрение апелляционной жалобы САП уже прошло без участия защитников Нины Мезенцевой.

Как оказалось, коллегия судей АП ВАКС удовлетворила жалобу САП и отменила определение следственного судьи ВАКС от 28 ноября 2022 года. Также было принято новое решение – об избрании Нине Мезенцевой меры пресечения в виде содержания под стражей.

По мнению автора жалобы и ее адвокатов, коллегия судей АП ВАКС 13 декабря 2022 года проигнорировала право подозреваемой на защиту и не предоставила ее адвокатам возможности предоставить объяснения.

Члены дисциплинарной палаты ВСП, изучая жалобу, выяснили следующее.

После сигнала об отбое воздушной тревоги (15:51), секретарь судебного заседания ВАКС пять раз пыталась дозвониться адвокатам (последняя попытка была в 16:17), однако их мобильные телефоны были выключены.

В 16.20 секретарь судебного заседания сообщила суду, что после завершения воздушной тревоги адвокаты не вернулись в судебное заседание. Также секретарь сообщила, что никаких сообщений от адвокатов ей не поступало.

Прокурор САП высказалась за продолжение рассмотрения жалобы в отсутствие адвокатов, поскольку защита Нины Мезенцевой изложила свои аргументы также и в письменной форме.

Таким образом, судебное заседание в дальнейшем проводилось без участия представителей Нины Мезенцевой.

Около 16:24 коллегия судей направилась в совещательную комнату, а в 16:39 коллегия объявила свое решение об удовлетворении апелляции прокурора САП и постановлении нового решения.

В свою защиту коллегия судей АП ВАКС также сообщила, что до объявления тревоги адвокат Тарас Баранов выступал почти 44 минуты, хотя выступление прокурора САП длилось всего 11 минут. То есть, по мнению судей, нельзя говорить о нарушении принципа равенства и состязательности сторон.

Изучив позицию сторон, дисциплинарная палата ВСП все же решила открыть дисциплинарное дело в отношении судей АП ВАКС.

Дисциплинарная палата отметила, что в действиях коллегии судей АП ВАКС могут быть признаки дисциплинарного проступка, в частности, в контексте нарушения основ равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом, состязательности сторон и свободы в предоставлении ими суду своих доказательств и доказывании перед судом их убедительности, а также необеспечение обвиняемому права на защиту; умышленного или вследствие грубой халатности допущения судьями нарушения прав человека и основных свобод.

Автор: Вячеслав Хрипун

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