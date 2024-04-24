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Украинские дети за рубежом получат финансовую поддержку до 40 тысяч гривен: кого это касается

08:51, 24 апреля 2024
Приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов смогут получить денежную помощь для детей, которые за границей.
Украинские дети за рубежом получат финансовую поддержку до 40 тысяч гривен: кого это касается
Источник фото: naglyad.org
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Министерство реинтеграции сообщило о возможности получения денежной помощи приемным семьям, детским домам семейного типа и семьям опекунов на детей, которые находятся за рубежом. Эту инициативу реализует организация "СОС Детские Деревни".

Денежная помощь предусмотрена для приемных семей, где было устроено двое или более детей до 18 лет, которые сейчас находятся за пределами Украины. Средства предоставляются на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и зон боевых действий.

Согласно программе, семьи могут получить такие суммы денежной помощи:

  • 25 тысяч гривен для детей, которые находятся в Польше и других странах Восточной Европы;
  • 35 тысяч гривен для детей, находящихся в Германии и других странах Западной и Северной Европы;
  • 40 тысяч гривен для детей, находящихся в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане и других странах.

Для участия в программе нужно обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту пребывания. После этого официальное письмо-обращение о предоставлении денежной помощи направляется на электронный адрес организации: [email protected].

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