В Киевской области мужчине назначили общественные работы за избиение ребенка

Мужчина поднял руку на ребенка после ссоры с сожительницей.

В Киевской области судили мужчину за совершение им уголовного проступка по части первой статьи 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Ему было назначено наказание в виде общественных работ сроком восемьдесят часов. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд Киевской области.

Судом установлено: 29.11.2023 года, в с. Дударков Бориспольского района гр. Б. находясь в частном доме своей сожительницы, с которой накануне поссорился, решил нанести телесные повреждения ее несовершеннолетней дочери.

Своими действиями обвиняемый Б. умышленно нанес несовершеннолетней потерпевшей побои и телесные повреждения в виде синяка в области волосяной части лобного участка головы справа, двух синяков в области поясницы и синяка в области позвоночника на уровне лопаток, относящихся к легким телесным повреждениям.

Приговор по делу №359/3680/24 может быть обжалован в Киевский апелляционный суд через Бориспольский горрайонный суд в Киевской области в течение тридцати дней со дня его провозглашения с учетом особенностей, предусмотренных ст. 394 УПК Украины.

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