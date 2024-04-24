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На Київщині чоловіку призначили громадські роботи за побиття дитини

07:57, 24 квітня 2024
Чоловік підняв руку на дитину після сварки зі співмешканкою.
На Київщині чоловіку призначили громадські роботи за побиття дитини
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На Київщині судили чоловіка за вчинення ним кримінального проступку  за частиною першою статті 125  Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Йому було призначено покарання у виді громадських робіт строком вісімдесят годин. Про це повідомляє Бориспільській міськрайонний суд Київської області.

Судом встановлено: 29.11.2023 року, у с. Дударків Бориспільського району гр. Б. перебуваючи в приватному будинку своєї співмешканки, з якою напередодні посварився, вирішив спричинити тілесні ушкодження її неповнолітній дочці.

Своїми діями обвинувачений Б. умисно спричинив неповнолітній потерпілій побої та тілесні ушкодження у вигляді синця в ділянці волосяної частини лобної ділянки голови справа, двох синців в ділянці попереку та синця в ділянці хребта на рівні лопаток, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Вирок у справі №359/3680/24 може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Бориспільський міськрайонний суд Київської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з урахуванням особливостей, передбачених ст. 394 КПК України.

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