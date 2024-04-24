На Київщині чоловіку призначили громадські роботи за побиття дитини

Чоловік підняв руку на дитину після сварки зі співмешканкою.

На Київщині судили чоловіка за вчинення ним кримінального проступку за частиною першою статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Йому було призначено покарання у виді громадських робіт строком вісімдесят годин. Про це повідомляє Бориспільській міськрайонний суд Київської області.

Судом встановлено: 29.11.2023 року, у с. Дударків Бориспільського району гр. Б. перебуваючи в приватному будинку своєї співмешканки, з якою напередодні посварився, вирішив спричинити тілесні ушкодження її неповнолітній дочці.

Своїми діями обвинувачений Б. умисно спричинив неповнолітній потерпілій побої та тілесні ушкодження у вигляді синця в ділянці волосяної частини лобної ділянки голови справа, двох синців в ділянці попереку та синця в ділянці хребта на рівні лопаток, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Вирок у справі №359/3680/24 може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Бориспільський міськрайонний суд Київської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з урахуванням особливостей, передбачених ст. 394 КПК України.

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