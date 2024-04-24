Когда имущество плательщика освобождают от налогового залога

Основанием для освобождения имущества плательщика из-под налогового залога и его исключения из соответствующих госреестров является соответствующий документ, удостоверяющий окончание любого из событий, определенных пунктом 93.1 Налогового кодекса Украины.

Главное управление ГНС в Житомирской области напомнило случаи, когда имущество налогоплательщика освобождается от налогового залога.

Так, согласно п. 93.1 ст. 93 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI имущество налогоплательщика увольняется из налогового залога со дня:

получение контролирующим органом подтверждения полного погашения суммы налогового долга и/или рассроченных (отсроченных) денежных обязательств и процентов за пользование рассрочкой (отсрочкой) в установленном законодательством порядке (п.п. 93.1.1 п. 93.1 ст. 93 НКУ);

признание налогового долга безнадежным (п.п. 93.1.2 п. 93.1 ст. 93 НКУ);

вступление в законную силу соответствующего решения суда о прекращении налогового залога в рамках процедур, определенных законодательством по вопросам банкротства (п.п. 93.1.3 п. 93.1 ст. 93 НКУ);

получение налогоплательщиком в результате проведения процедуры административного или судебного обжалования или в других случаях, предусмотренных ст. 55 НКУ, решение соответствующего органа о признании противоправными и/или отмене ранее принятых решений по начислению суммы денежного обязательства (п.п. 93.1.4 п. 93.1 ст. 93 НКУ);

получение налогоплательщиком согласия контролирующего органа на отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге, согласно ст. 92 НКУ (п.п. 93.1.6 п. 93.1 ст. 93 НКУ).

Основанием для освобождения имущества налогоплательщика из-под налогового залога и его исключения из соответствующих государственных реестров является соответствующий документ, удостоверяющий окончание любого из событий, определенных п. 93.1 ст. 93 НКУ (п. 93.2 ст. 93 НКУ).

В случае продажи имущества, находящегося в налоговом залоге, согласно ст. 95 НКУ такое имущество освобождается от налогового залога (с внесением изменений в соответствующие государственные реестры) со дня получения контролирующим органом подтверждения о поступлении средств в бюджет от такой продажи (п. 93.4 ст. 93 НКУ).

В случае продажи в процессе приватизации единого (целостного) имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия такое имущество освобождается от налогового залога (с внесением изменений в соответствующие государственные реестры) со дня получения контролирующим органом подтверждения полного погашения налогового долга покупателем объекта приватизации (п. 93.5 ст. 93 НКУ).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.