Украинка вошла в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных волос в мире

Алия Насырова вошла в Книгу рекордов Гиннесса с волосами длиной 257,33 сантиметра.

Фото: Алия Насырова/Инстаграм

Художница и модель Алия Насирова, родом из Украины, вошла в Книгу рекордов Гиннеса, установив рекорд по длине волос. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Длина ее прядей достигает 2 м 57 см и 3 мм. В общем волосы девушки почти на метр длиннее ее роста, который составляет 1 м 65 см.

По словам украинки, она никогда особо не стриглась, только кончики, чтобы поддерживать хорошее состояние волос.

Что касается ухода за волосами, то, по словам художницы, ей приходится мыть голову раз в неделю и тратить полчаса на мытье головы и около двух часов на нанесение и удержание маски.

Поскольку она не любит пользоваться феном, Алия дает волосам высохнуть естественным путём, который может занять до 24 часов.

«Я придерживаюсь нескольких простых правил, чтобы сохранить свои волосы здоровыми. Я не крашу его, пользуюсь только натуральными продуктами и очень редко – хной, наношу на волосы натуральные маски и масла, в основном готовлю их сама, никогда не расчесываю мокрые волосы и не пользуюсь феном. Кроме того, я регулярно подстригаю секущиеся кончики, ем здоровую пищу и не употребляю алкоголь. Принимаю витамины и делаю массаж кожи головы, иногда посещаю море или океан, чтобы пропитать волосы всеми природными минералами», – поделилась Алия.

Фото: Алия Насырова/Инстаграм

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