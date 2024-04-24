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Українка увійшла до Книги рекордів Гіннеса як власниця найдовшого волосся у світі

07:18, 24 квітня 2024
Алія Насирова увійшла до Книги рекордів Гіннеса з волоссям довжиною 257,33 сантиметра.
Українка увійшла до Книги рекордів Гіннеса як власниця найдовшого волосся у світі
Фото: Алія Насирова/Інстаграм
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Художниця і модель Алія Насірова, родом з України, увійшла до Книги рекордів Гіннеса, встановивши рекорд по довжині волосся. Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Довжина її пасм сягає 2 м 57 см і 3 мм. Загалом волосся дівчини майже на метр довше за її зріст, який становить 1 м 65 см.

За словами українки, вона ніколи особливо не стриглася, лише кінчики, щоб підтримувати гарний стан волосся.

Щодо догляду за волоссям, то, за словами художниці, їй доводиться мити голову раз на тиждень і витрачати півгодини на миття голови та близько двох годин на нанесення та утримання маски.

Оскільки вона не любить користуватися феном, Алія дає волоссю висохнути природним шляхом, що може зайняти до 24 годин.

«Я дотримуюся кількох простих правил, щоб зберегти своє волосся здоровим. Я не фарбую його, користуюся тільки натуральними продуктами і дуже рідко — хною, наношу на волосся натуральні маски і масла, в основному готую їх сама, ніколи не розчісую мокре волосся і не користуюся феном. Крім того, я регулярно підстригаю посічені кінчики, їм здорову їжу і не вживаю алкоголю. Приймаю вітаміни та роблю масаж шкіри голови, іноді відвідую море чи океан, щоб просочити волосся всіма природними мінералами», — поділилася Алія.

Фото: Алія Насирова/Інстаграм 

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