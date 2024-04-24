Українські діти за кордоном отримають фінансову підтримку до 40 тисяч гривень: кого це стосується

Міністерство реінтеграції повідомило про можливість отримання грошової допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та сім'ям опікунів на дітей, які знаходяться за кордоном. Цю ініціативу реалізує організація «СОС Дитячі Містечка».
Грошова допомога передбачена для прийомних сімей, де було влаштовано двоє або більше дітей до 18 років, які зараз перебувають за межами України. Кошти надаються на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
Згідно з програмою, сім'ї можуть отримати такі суми грошової допомоги:
Для участі в програмі потрібно звернутися до уповноважених органів та служб у справах дітей за місцем перебування. Після цього офіційний лист-звернення про надання грошової допомоги надсилається на електронну адресу організації: [email protected].
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