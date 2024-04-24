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Українські діти за кордоном отримають фінансову підтримку до 40 тисяч гривень: кого це стосується

08:51, 24 квітня 2024
Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї опікунів зможуть отримати грошову допомогу для дітей, які за кордоном.
Українські діти за кордоном отримають фінансову підтримку до 40 тисяч гривень: кого це стосується
Джерело фото: naglyad.org
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Міністерство реінтеграції повідомило про можливість отримання грошової допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та сім'ям опікунів на дітей, які знаходяться за кордоном. Цю ініціативу реалізує організація «СОС Дитячі Містечка».

Грошова допомога передбачена для прийомних сімей, де було влаштовано двоє або більше дітей до 18 років, які зараз перебувають за межами України. Кошти надаються на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.

Згідно з програмою, сім'ї можуть отримати такі суми грошової допомоги:

  • 25 тисяч гривень для дітей, які перебувають у Польщі та інших країнах Східної Європи;
  • 35 тисяч гривень для дітей, які перебувають у Німеччині та інших країнах Західної та Північної Європи;
  • 40 тисяч гривень для дітей, які перебувають у Туреччині, Грузії, Вірменії, Азербайджані та інших країнах.

Для участі в програмі потрібно звернутися до уповноважених органів та служб у справах дітей за місцем перебування. Після цього офіційний лист-звернення про надання грошової допомоги надсилається на електронну адресу організації: [email protected].

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