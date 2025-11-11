Кріштіану Роналду заявив про завершення футбольної кар'єри: Чемпіонат світу-2026 буде останнім

Кріштіану Роналду оголосив, що Чемпіонат світу-2026 стане для нього останнім у кар’єрі.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Нападник збірної Португалії та саудівського клубу «Аль-Наср», відомий футболіст Кріштіану Роналду заявив, що Чемпіонат світу 2026 року стане для нього останнім у футбольній кар’єрі.

Чемпіонат світу-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.

«Звісно, це правда, адже мені буде 41 рік. Думаю, це і буде той самий момент, великий турнір… Не знаю. Я просто насолоджуюся моментом, але коли я кажу “скоро”, то це справді скоро. Я віддав футболу все. Я у грі вже 25 років і зробив усе, що міг. У мене багато рекордів у різних клубах і в збірній. Я дуже цим пишаюся, тож давайте просто насолоджуватися моментом і жити ним», — сказав Роналду на туристичному форумі TOURISE в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, Роналду — п’ятиразовий володар «Золотого м’яча», п’ятиразовий переможець Ліги чемпіонів, чемпіон Європи, дворазовий переможець Ліги націй, найкращий бомбардир в історії національних збірних, чемпіонатів Європи та Ліги чемпіонів.

