Криштиану Роналду заявил о завершении футбольной карьеры: Чемпионат мира-2026 будет последним

17:26, 11 ноября 2025
Криштиану Роналду объявил, что Чемпионат мира-2026 станет для него последним в карьере.
Криштиану Роналду заявил о завершении футбольной карьеры: Чемпионат мира-2026 будет последним
Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль‑Насра", известный футболист Криштиану Роналду заявил, что Чемпионат мира 2026-го года станет для него последним в футбольной карьере. 

Чемпионат мира‑2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

"Конечно, это правда, потому что мне будет 41 год. Думаю, это будет тот самый момент, большой турнир, не знаю… Я просто наслаждаюсь моментом, но когда я говорю "скоро", то это действительно скоро. Я отдал футболу все. Я в игре уже 25 лет и все сделал. У меня много рекордов в разных клубах и сборной. Я очень горжусь этим, так что давайте наслаждаться моментом, жить им", - сказал Роналду на туристическом форуме TOURISE в Эр‑Рияде.

Напомним, что Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов.

