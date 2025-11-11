Криштиану Роналду заявил о завершении футбольной карьеры: Чемпионат мира-2026 будет последним

Криштиану Роналду объявил, что Чемпионат мира-2026 станет для него последним в карьере.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль‑Насра", известный футболист Криштиану Роналду заявил, что Чемпионат мира 2026-го года станет для него последним в футбольной карьере.

Чемпионат мира‑2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

"Конечно, это правда, потому что мне будет 41 год. Думаю, это будет тот самый момент, большой турнир, не знаю… Я просто наслаждаюсь моментом, но когда я говорю "скоро", то это действительно скоро. Я отдал футболу все. Я в игре уже 25 лет и все сделал. У меня много рекордов в разных клубах и сборной. Я очень горжусь этим, так что давайте наслаждаться моментом, жить им", - сказал Роналду на туристическом форуме TOURISE в Эр‑Рияде.

Напомним, что Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.