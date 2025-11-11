ВРП внесе Зеленському подання про призначення дев’ятьох суддів до апеляційних судів

Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення внести подання Президенту щодо призначення дев’ятьох суддів на посади в апеляційні суди.

Вища рада правосуддя повідомила про ухвалення рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення дев'ятьох суддів на посади до апеляційних судів:

Бондар Оксани Олексіївни – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;

Нестеренка Максима Васильовича – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Петен Яни Леонідівни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Сізова Дмитра Володимировича – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Скітневської Олени Максимівни – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;

Худика Андрія Мирославовича – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Костюковича Сергія Івановича – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;

Шалоти Костянтина Валерійовича – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;

Канигіної Тетяни Сергіївни – на посаду судді Сьомого апеляційного адміністративного суду.

