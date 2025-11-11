ВРП внесе Зеленському подання про призначення дев’ятьох суддів до апеляційних судів
Вища рада правосуддя повідомила про ухвалення рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення дев'ятьох суддів на посади до апеляційних судів:
Бондар Оксани Олексіївни – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;
Нестеренка Максима Васильовича – на посаду судді Сумського апеляційного суду;
Петен Яни Леонідівни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;
Сізова Дмитра Володимировича – на посаду судді Сумського апеляційного суду;
Скітневської Олени Максимівни – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;
Худика Андрія Мирославовича – на посаду судді Сумського апеляційного суду;
Костюковича Сергія Івановича – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;
Шалоти Костянтина Валерійовича – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;
Канигіної Тетяни Сергіївни – на посаду судді Сьомого апеляційного адміністративного суду.
