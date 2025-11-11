ВСП внесет Зеленскому представление о назначении девяти судей в апелляционные суды

Высший совет правосудия сообщил, что принял решение внести представление Президенту о назначении девяти судей на должности в апелляционные суды.

Высший совет правосудия сообщил о принятии решения о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении девяти судей на должности в апелляционные суды:

Бондарь Оксаны Алексеевны – на должность судьи Житомирского апелляционного суда;

Нестеренко Максима Васильевича – на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Петень Яны Леонидовны – на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Сизова Дмитрия Владимировича – на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Скитневской Елены Максимовны – на должность судьи Житомирского апелляционного суда;

Худыка Андрея Мирославовича – на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Костюковича Сергея Ивановича – на должность судьи Житомирского апелляционного суда;

Шалоты Константина Валерьевича – на должность судьи Житомирского апелляционного суда;

Каныгиной Татьяны Сергеевны – на должность судьи Седьмого апелляционного административного суда.

