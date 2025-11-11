ВСП внесет Зеленскому представление о назначении девяти судей в апелляционные суды
Высший совет правосудия сообщил о принятии решения о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении девяти судей на должности в апелляционные суды:
Бондарь Оксаны Алексеевны – на должность судьи Житомирского апелляционного суда;
Нестеренко Максима Васильевича – на должность судьи Сумского апелляционного суда;
Петень Яны Леонидовны – на должность судьи Сумского апелляционного суда;
Сизова Дмитрия Владимировича – на должность судьи Сумского апелляционного суда;
Скитневской Елены Максимовны – на должность судьи Житомирского апелляционного суда;
Худыка Андрея Мирославовича – на должность судьи Сумского апелляционного суда;
Костюковича Сергея Ивановича – на должность судьи Житомирского апелляционного суда;
Шалоты Константина Валерьевича – на должность судьи Житомирского апелляционного суда;
Каныгиной Татьяны Сергеевны – на должность судьи Седьмого апелляционного административного суда.
