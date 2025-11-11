Суд виправдав зірку «Гри в кальмара» О Йон Су, якого звинуватили в домаганнях

Актора звільнили від покарання через сумніви в доказах, оскільки «пам’ять жертви могла спотворитися з часом».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Окружний суд Сувона в Південній Кореї виправдав 81-річного актора О Йон Су, відомого за серіалом «Гра в кальмара», у справі про сексуальні домагання. Про це повідомила BBC.

У 2022 році актора звинуватили в тому, що він двічі домагався жінки, обійнявши її та поцілувавши в щоку проти її волі. У 2024 році суд визнав його винним, призначивши 8 місяців ув’язнення з відстрочкою, але О Йон Су оскаржив вирок. У вівторок, 11 листопада 2025 року, суд скасував рішення, зазначивши, що актор пройшов курси з питань сексуального насильства.

Суд заявив, що є «сумніви» щодо факту насильства, оскільки «пам’ять жертви могла спотворитися з часом». У рішенні наголосили, що за наявності сумнівів перевагу надають обвинуваченому. Водночас суд визнав, що вибачення О Йон Су перед жертвою може вказувати на можливе вчинення насильства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.