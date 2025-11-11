  1. В мире

Суд оправдал звезду «Игры в кальмара» О Ен Су, которого обвинили в домогательствах

16:59, 11 ноября 2025
Актера освободили от наказания из-за сомнений в доказательствах, поскольку «память жертвы могла исказиться со временем».
Окружной суд Сувона в Южной Корее оправдал 81-летнего актера О Ен Су, известного по сериалу «Игра в кальмара», по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщила BBC.

В 2022 году актера обвинили в том, что он дважды домогался женщины, обняв ее и поцеловав в щеку против ее воли. В 2024 году суд признал его виновным, назначив 8 месяцев тюремного заключения с отсрочкой, но О ен Су обжаловал приговор. Во вторник, 11 ноября 2025 года, суд отменил решение, отметив, что актер прошел курсы по вопросам сексуального насилия.

Суд заявил, что есть «сомнения» относительно факта насилия, поскольку «память жертвы могла исказиться со временем». В решении подчеркнули, что при наличии сомнений преимущество отдается обвиняемому. В то же время суд признал, что извинения О ен Су перед жертвой могут указывать на возможное совершение насилия.

суд Южная Корея

