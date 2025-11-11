Кабмін не підтримав підвищення зарплат вчителям до трьох мінімалок у 2026 році — Сергій Бабак

Голова Комітету з питань освіти Сергій Бабак розповів, що уряд не підтримав ініціативу про три мінімальні зарплати для вчителів.

Кабінет Міністрів не підтримав пропозицію парламенту щодо підвищення заробітних плат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат. Попри те, що депутати включили відповідну правку до проєкту державного бюджету на 2025 рік, уряд вирішив не вносити її до фінального документа. Про це повідомив голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Як зазначає посадовець, питання гідної оплати праці вчителів перебувало в центрі уваги. У 2025 році вперше з’явився реальний шанс змінити ситуацію та реалізувати норму закону «Про освіту», яка передбачає, що зарплата педагога має бути не нижчою за три мінімальні заробітні плати.

Серед іншого, підтримку Верховної Ради отримали дві ключові правки до проекту державного бюджету: одна — щодо зміни моделі оплати праці освітян, інша — про спрямування коштів освітньої субвенції на підвищення престижності вчительської професії.

«Це говорить про розуміння парламентом: підтримати вчителя – означає підтримати державу. Далі мʼяч опинився на полі Уряду. Кабмін не включив ці правки до свого проєкту бюджету, обмежившись загальною ремаркою про можливість їх подальшого розгляду», – зазначив Бабак.

