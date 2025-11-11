  1. В Україні

Кабмін не підтримав підвищення зарплат вчителям до трьох мінімалок у 2026 році — Сергій Бабак

17:53, 11 листопада 2025
Голова Комітету з питань освіти Сергій Бабак розповів, що уряд не підтримав ініціативу про три мінімальні зарплати для вчителів.
Кабмін не підтримав підвищення зарплат вчителям до трьох мінімалок у 2026 році — Сергій Бабак
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів не підтримав пропозицію парламенту щодо підвищення заробітних плат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат. Попри те, що депутати включили відповідну правку до проєкту державного бюджету на 2025 рік, уряд вирішив не вносити її до фінального документа. Про це повідомив голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Як зазначає посадовець, питання гідної оплати праці вчителів перебувало в центрі уваги. У 2025 році вперше з’явився реальний шанс змінити ситуацію та реалізувати норму закону «Про освіту», яка передбачає, що зарплата педагога має бути не нижчою за три мінімальні заробітні плати.

Серед іншого, підтримку Верховної Ради отримали дві ключові правки до проекту державного бюджету: одна — щодо зміни моделі оплати праці освітян, інша — про спрямування коштів освітньої субвенції на підвищення престижності вчительської професії.

«Це говорить про розуміння парламентом: підтримати вчителя – означає підтримати державу. Далі мʼяч опинився на полі Уряду.  Кабмін не включив ці правки до свого проєкту бюджету, обмежившись загальною ремаркою про можливість їх подальшого розгляду», – зазначив Бабак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]