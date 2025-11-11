Кабмин не поддержал повышение зарплат учителям до трех минималок в 2026 году — Сергей Бабак
Кабинет Министров не поддержал предложение парламента о повышении заработных плат учителям до уровня трёх минимальных зарплат. Несмотря на то, что депутаты включили соответствующую поправку в проект государственного бюджета на 2025 год, правительство решило не вносить её в финальный документ. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
Как отметил чиновник, вопрос достойной оплаты труда учителей находился в центре внимания. В 2025 году впервые появилась реальная возможность изменить ситуацию и реализовать норму закона «Об образовании», согласно которой зарплата педагога должна быть не ниже трёх минимальных заработных плат.
В частности, поддержку Верховной Рады получили две ключевые поправки к проекту государственного бюджета: одна — относительно изменения модели оплаты труда работников образования, другая — о направлении средств образовательной субвенции на повышение престижности профессии учителя.
«Это говорит о понимании со стороны парламента: поддержать учителя — значит поддержать государство. Далее мяч оказался на поле Правительства. Кабмин не включил эти поправки в свой проект бюджета, ограничившись общей ремаркой о возможности их дальнейшего рассмотрения», — отметил Бабак.
