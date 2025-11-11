Більше тисячі творів мистецтва: в ГУР розказали про масштаби розграбування Херсонської художньої галереї

ГУР оприлюднило інформацію про понад 1200 культурних цінностей, викрадених російськими окупантами з Херсонської обласної художньої галереї імені Олексія Шовкуненка.

Під час окупації росіяни викрали понад 1200 культурних цінностей з Херсонської обласної художньої галереї імені Олексія Шовкуненка.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що під час тимчасової окупації міста росіяни системно вивозили експонати з художнього музею, серед яких — живопис, графіка, скульптура та іконопис. Зокрема, частину з них було незаконно перевезено на територію тимчасово окупованого Криму.

"На порталі War&Sanctions оприлюднено дані стосовно 1233 викрадених картин, що є лише частиною загального переліку культурних цінностей, незаконно вивезених окупантами з музею", - вказано у повідомленні

Серед них - твори українських і європейських художників XIX-XX століть, таких як Пітер Лелі, Марія Примаченко, Микола Пимоненко, Іван Айвазовський, Сергій Васильківський та інші.

“Викрадаючи та привласнюючи українську культурну спадщину, Росія намагається викорінити українську національну ідентичність, виправдати агресію та окупацію. Фіксація цих злочинів є важливим кроком до відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності”, - йдеться у повідомленні.

