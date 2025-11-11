  1. В Украине

Более тысячи произведений искусства: в ГУР рассказали о масштабах разграбления Херсонской художественной галереи

16:41, 11 ноября 2025
ГУР обнародовало информацию о более чем 1200 культурных ценностях, похищенных российскими оккупантами из Херсонской областной художественной галереи имени Алексея Шовкуненко.
Более тысячи произведений искусства: в ГУР рассказали о масштабах разграбления Херсонской художественной галереи
Фото: hrw.org
Во время оккупации россияне похитили более 1200 культурных ценностей из Херсонской областной художественной галереи имени Алексея Шовкуненко.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины

Отмечается, что во время временной оккупации города россияне системно вывозили экспонаты из художественного музея, среди которых живопись, графика, скульптура и иконопись. В частности, часть из них была незаконно перевезена на территорию временно оккупированного Крыма.

"На портале War&Sanctions обнародованы данные о 1233 похищенных картинах, которые являются лишь частью общего перечня культурных ценностей, незаконно вывезенных оккупантами из музея", - указано в сообщении.

Среди них – произведения украинских и европейских художников XIX-XX веков, таких как Питер Лели, Мария Примаченко, Николай Пимоненко, Иван Айвазовский, Сергей Васильковский и другие.

"Воруя и присваивая украинское культурное наследие, Россия пытается искоренить украинскую национальную идентичность, оправдать агрессию и оккупацию. Фиксация этих преступлений является важным шагом к восстановлению справедливости и привлечению виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Херсон похищение ГУР МО оккупированные территории

