Держфінмоніторинг виявив понад 700 ФОПів із ознаками штучного поділу бізнесу — Гетманцев

Данило Гетманцев розповів, що усього за 3 місяці через подібні тіньові схеми пройшло близько 10 млрд грн.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам дані про 726 фізичних осіб-підприємців, які мають ознаки штучного поділу бізнесу.

За його словами, лише протягом жовтня 2025 року було зафіксовано понад 1100 рахунків у 19 фінансових установах, через які відмили понад 4 млрд грн.

«Усього за три місяці через подібні тіньові схеми пройшло близько 10 млрд грн», — зазначив Гетманцев.

Він наголосив, що робота з виявлення схем із використанням штучного дроблення бізнесу триватиме, адже це питання реалізації принципу “закон один для всіх”, забезпечення рівних правил гри, чесної конкуренції та справедливості у суспільстві.

«Ухилення від сплати мільйонів та мільярдів гривень податків через схеми – не пройде. Врешті усунемо всі можливі лазівки для таких нечистих на руку «підприємців», — підсумував Гетманцев.

