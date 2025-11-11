Госфинмониторинг выявил более 700 ФЛП с признаками искусственного разделения бизнеса — Гетманцев

Даниил Гетманцев рассказал, что всего за 3 месяца из-за подобных теневых схем прошло около 10 млрд грн.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Госфинмониторинг передал правоохранительным органам данные о 726 физических лицах-предпринимателях, которые имеют признаки искусственного дробления бизнеса.

По его словам, только в течение октября 2025 года было зафиксировано более 1100 счетов в 19 финансовых учреждениях, через которые отмыли свыше 4 млрд грн.

«Всего за три месяца через подобные теневые схемы прошло около 10 млрд грн», — отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что работа по выявлению схем с использованием искусственного разделения бизнеса будет продолжена, ведь это вопрос реализации принципа “закон один для всех”, обеспечения равных правил игры, честной конкуренции и справедливости в обществе.

«Уклонение от уплаты миллионов и миллиардов гривен налогов через схемы не пройдет. В итоге мы устраним все возможные лазейки для таких нечистых на руку “предпринимателей”», — резюмировал Гетманцев.

