Діти, постраждалі від війни, отримають оздоровлення за рахунок держави

Понад 7 тисяч дітей зможуть пройти відновлення у безпечних західних регіонах.

Фото: ZMINA

Уряд підтримав постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності, яка передбачає оздоровлення для дітей, постраждалих від російського вторгнення. Документ спрямований на захист і відновлення понад 7 тисяч дітей військовослужбовців Державної прикордонної служби, Нацгвардії, поліцейських, працівників служби цивільного захисту, внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, ветеранів із особливими заслугами та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Оздоровлення проводитимуть у закладах західних регіонів України з безпечними та комфортними умовами. Для отримання послуги батьки-військовослужбовці ДПСУ та Нацгвардії повинні подати довідку №5 до обраного закладу. Документ формується через Державний веб-портал електронних послуг у сфері нацбезпеки та оборони.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю покриє 70% вартості на основі договорів між закладом і батьками, а решту 30% — після звіту про надану послугу. Постанова забезпечить оздоровлення дітей, які постраждали від дій Росії.

