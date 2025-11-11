Діти, постраждалі від війни, отримають оздоровлення за рахунок держави
Уряд підтримав постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності, яка передбачає оздоровлення для дітей, постраждалих від російського вторгнення. Документ спрямований на захист і відновлення понад 7 тисяч дітей військовослужбовців Державної прикордонної служби, Нацгвардії, поліцейських, працівників служби цивільного захисту, внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, ветеранів із особливими заслугами та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України.
Оздоровлення проводитимуть у закладах західних регіонів України з безпечними та комфортними умовами. Для отримання послуги батьки-військовослужбовці ДПСУ та Нацгвардії повинні подати довідку №5 до обраного закладу. Документ формується через Державний веб-портал електронних послуг у сфері нацбезпеки та оборони.
Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю покриє 70% вартості на основі договорів між закладом і батьками, а решту 30% — після звіту про надану послугу. Постанова забезпечить оздоровлення дітей, які постраждали від дій Росії.
