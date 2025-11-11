Дети, пострадавшие от войны, получат оздоровление за счет государства

Более 7 тысяч детей смогут пройти восстановление в безопасных западных регионах.

Правительство поддержало постановление, разработанное Министерством социальной политики, семьи и единства, которое предусматривает оздоровление для детей, пострадавших от российского вторжения. Документ направлен на защиту и восстановление более 7 тысяч детей военнослужащих Государственной пограничной службы, Нацгвардии, полицейских, работников службы гражданской защиты, внутренне перемещенных лиц, получающих помощь, ветеранов с особыми заслугами и членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Оздоровление будет проводиться в учреждениях западных регионов Украины с безопасными и комфортными условиями. Для получения услуги родители-военнослужащие ГПСУ и Нацгвардии должны подать справку №5 в выбранное учреждение. Документ формируется через Государственный веб-портал электронных услуг в сфере нацбезопасности и обороны.

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью покроет 70% стоимости на основе договоров между учреждением и родителями, а остальные 30% — после отчета о предоставленной услуге. Постановление обеспечит оздоровление детей, пострадавших от действий России.

