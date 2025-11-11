Голова РНБО Умєров прибув до Стамбулу, щоб розблокувати обміни полоненими
Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбула. Він розповів, що проведе серію зустрічей, спрямованих на розблокування процесу обміну полоненими.
"Щойно прибув у Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість - і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке - українці мають повертатись додому з полону", - повідомив Умєров.
За словами Умєрова, під час робочого візиту заплановано проведення низки зустрічей, основною метою яких є активізація переговорного процесу та реалізація досягнутих домовленостей щодо повернення українських військових і цивільних із російського полону.
Секретар РНБО наголосив, що Україна продовжує докладати зусиль для відновлення регулярних обмінів полоненими за участі міжнародних посередників, зокрема Туреччини.
