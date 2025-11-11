Голова РНБО Умєров прибув до Стамбулу, щоб розблокувати обміни полоненими

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів, що цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів.

Фото: Facebook / Рустем Умєров

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбула. Він розповів, що проведе серію зустрічей, спрямованих на розблокування процесу обміну полоненими.

"Щойно прибув у Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість - і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке - українці мають повертатись додому з полону", - повідомив Умєров.

За словами Умєрова, під час робочого візиту заплановано проведення низки зустрічей, основною метою яких є активізація переговорного процесу та реалізація досягнутих домовленостей щодо повернення українських військових і цивільних із російського полону.

Секретар РНБО наголосив, що Україна продовжує докладати зусиль для відновлення регулярних обмінів полоненими за участі міжнародних посередників, зокрема Туреччини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.