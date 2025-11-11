Глава СНБО Умеров прибыл в Стамбул, чтобы разблокировать обмены пленными

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что на днях буду работать в Турции и на Ближнем Востоке для того, чтобы разблокировать процесс обменов.

Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул. Он рассказал, что проведёт серию встреч, направленных на разблокирование процесса обмена пленными.

«Только что прибыл в Стамбул. В ближайшие дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке для того, чтобы разблокировать процесс обменов. Была достигнута договорённость — и её необходимо реализовать. Задача президента Украины чёткая — украинцы должны возвращаться домой из плена», — сообщил Умеров.

По словам Умерова, во время рабочего визита запланировано проведение ряда встреч, основной целью которых является активизация переговорного процесса и реализация достигнутых договорённостей относительно возвращения украинских военнослужащих и гражданских из российского плена.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина продолжает прилагать усилия для восстановления регулярных обменов пленными при участии международных посредников, в частности Турции.

