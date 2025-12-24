Как будут кормить детей в школах и детских садах, если нет света — Кабмин прописал новые правила

Когда невозможно приготовить горячую еду, учреждения смогут перейти на альтернативное питание.

Фото: do.zt.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине обновили правила организации питания в школах, детских садах и учреждениях оздоровления. Кабмин принял документ, который позволяет официально обеспечивать детей едой даже в случае длительного отсутствия электроснабжения, когда приготовление горячих блюд технически невозможно.

Речь идет о постановлении №1677, которым внесены изменения в действующие нормы питания, утвержденные еще в 2021 году. Документ фактически адаптирует систему детского питания к реалиям военного времени, блэкаутов и чрезвычайных ситуаций.

Что меняется на практике

Ключевая новация — отсутствие электроэнергии теперь официально признано основанием для изменения формата питания детей в учреждениях образования.

Если в школе или детском саду:

нет электроснабжения;

отсутствуют или недостаточны автономные источники питания;

невозможно приготовить полноценное горячее питание,

учреждение имеет право временно перейти на альтернативные варианты питания, не нарушая законодательство.

Что именно разрешили

Новые нормы позволяют организовывать питание без приготовления горячих блюд. Это могут быть продукты, не требующие термической обработки, но соответствующие требованиям безопасности и пищевой ценности.

Отдельно прописано, что запасы воды и продуктов длительного хранения, которые учреждения обязаны иметь на случай чрезвычайных ситуаций, разрешено использовать:

во время отключений электроэнергии;

если нет генераторов или они не обеспечивают необходимую мощность;

когда горячее питание объективно невозможно.

Ранее такие решения часто принимались «на свое усмотрение», теперь — с четкой правовой основой.

Изменения распространяются и на ситуации, когда дети находятся в укрытиях. Отсутствие света теперь прямо указано среди условий, при которых допускается упрощенный формат питания.

Правительство приняло изменения из сугубо практических соображений. Главная цель — не допустить ситуаций, когда из-за отключений электроэнергии в школах или детских садах полностью срывается питание детей.

Для родителей это означает дополнительную уверенность в том, что ребенок не останется без еды, даже если в школе или саду нет электроэнергии. Питание в таких условиях может быть не горячим, но оно остается организованным, контролируемым и безопасным.

Важно и то, что использование сухих пайков или заранее сформированных запасов продуктов происходит на законных основаниях, а не как временное или неформальное решение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.