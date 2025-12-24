  1. В Україні

Як годуватимуть дітей у школах і садочках, якщо немає світла — уряд прописав нові правила

15:18, 24 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Коли неможливо приготувати гарячу їжу, заклади зможуть перейти на альтернативне харчування.
Як годуватимуть дітей у школах і садочках, якщо немає світла — уряд прописав нові правила
Фото: do.zt.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні оновили правила організації харчування у школах, дитячих садках та закладах оздоровлення. Кабмін ухвалив документ, який дозволяє офіційно забезпечувати дітей їжею навіть у разі тривалої відсутності електропостачання, коли приготувати гарячі страви технічно неможливо.

Йдеться про постанову №1677, якою внесено зміни до чинних норм харчування, затверджених ще у 2021 році. Документ фактично адаптує систему дитячого харчування до реалій воєнного часу, блекаутів та надзвичайних ситуацій.

Що змінюється на практиці

Ключова новація — відсутність електроенергії тепер офіційно визнана підставою для зміни формату харчування дітей у закладах освіти.

Якщо у школі чи дитсадку:

  • немає електропостачання;
  • відсутні або недостатні автономні джерела живлення;
  • неможливо приготувати повноцінне гаряче харчування,

заклад має право тимчасово перейти на альтернативні варіанти харчування, не порушуючи законодавство.

Що саме дозволили

Нові норми дозволяють організовувати харчування без приготування гарячих страв. Це можуть бути продукти, які не потребують термічної обробки, але відповідають вимогам безпеки та харчової цінності.

Окремо прописано, що запаси води та продуктів тривалого зберігання, які заклади зобов’язані мати на випадок надзвичайних ситуацій, дозволено використовувати:

  • під час відключень електроенергії;
  • якщо немає генераторів або вони не забезпечують потрібну потужність;
  • коли гаряче харчування об’єктивно неможливе.

Раніше такі рішення часто ухвалювалися «на свій розсуд», тепер — із чіткою правовою основою.

Зміни поширюються і на ситуації, коли діти перебувають в укриттях. Відсутність світла тепер прямо зазначена серед умов, за яких допускається спрощений формат харчування.

Уряд ухвалив зміни з суто практичних міркувань. Головна мета — не допустити ситуацій, коли через відключення електроенергії у школах чи дитячих садках повністю зривається харчування дітей.

Для батьків це означає додаткову впевненість у тому, що дитина не залишиться без їжі, навіть якщо у школі чи садку немає електроенергії. Харчування в таких умовах може бути не гарячим, але воно залишається організованим, контрольованим і безпечним.

Важливо й те, що використання сухих пайків або заздалегідь сформованих запасів продуктів відбувається на законних підставах, а не як тимчасове або неформальне рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти уряд Кабінет Міністрів України харчування

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]