Як годуватимуть дітей у школах і садочках, якщо немає світла — уряд прописав нові правила

Коли неможливо приготувати гарячу їжу, заклади зможуть перейти на альтернативне харчування.

Фото: do.zt.ua

В Україні оновили правила організації харчування у школах, дитячих садках та закладах оздоровлення. Кабмін ухвалив документ, який дозволяє офіційно забезпечувати дітей їжею навіть у разі тривалої відсутності електропостачання, коли приготувати гарячі страви технічно неможливо.

Йдеться про постанову №1677, якою внесено зміни до чинних норм харчування, затверджених ще у 2021 році. Документ фактично адаптує систему дитячого харчування до реалій воєнного часу, блекаутів та надзвичайних ситуацій.

Що змінюється на практиці

Ключова новація — відсутність електроенергії тепер офіційно визнана підставою для зміни формату харчування дітей у закладах освіти.

Якщо у школі чи дитсадку:

немає електропостачання;

відсутні або недостатні автономні джерела живлення;

неможливо приготувати повноцінне гаряче харчування,

заклад має право тимчасово перейти на альтернативні варіанти харчування, не порушуючи законодавство.

Що саме дозволили

Нові норми дозволяють організовувати харчування без приготування гарячих страв. Це можуть бути продукти, які не потребують термічної обробки, але відповідають вимогам безпеки та харчової цінності.

Окремо прописано, що запаси води та продуктів тривалого зберігання, які заклади зобов’язані мати на випадок надзвичайних ситуацій, дозволено використовувати:

під час відключень електроенергії;

якщо немає генераторів або вони не забезпечують потрібну потужність;

коли гаряче харчування об’єктивно неможливе.

Раніше такі рішення часто ухвалювалися «на свій розсуд», тепер — із чіткою правовою основою.

Зміни поширюються і на ситуації, коли діти перебувають в укриттях. Відсутність світла тепер прямо зазначена серед умов, за яких допускається спрощений формат харчування.

Уряд ухвалив зміни з суто практичних міркувань. Головна мета — не допустити ситуацій, коли через відключення електроенергії у школах чи дитячих садках повністю зривається харчування дітей.

Для батьків це означає додаткову впевненість у тому, що дитина не залишиться без їжі, навіть якщо у школі чи садку немає електроенергії. Харчування в таких умовах може бути не гарячим, але воно залишається організованим, контрольованим і безпечним.

Важливо й те, що використання сухих пайків або заздалегідь сформованих запасів продуктів відбувається на законних підставах, а не як тимчасове або неформальне рішення.

