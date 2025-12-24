Мужчина не пришел в ТЦК, поскольку дома трое малолетних детей: как суд оценил неявку по повестке

Суд назначил наказание — три года лишения свободы, но без реального отбывания, с испытательным сроком два года.

Хорольский районный суд Полтавской области рассмотрел дело № 548/69/25 в отношении военнообязанного, который после прохождения военно-врачебной комиссии и получения повестки не явился в ТЦК для отправки в воинскую часть, ссылаясь на семейные обстоятельства — наличие трех малолетних детей.

Суд подчеркнул: даже если основания для отсрочки существуют, они не освобождают от обязанности явиться по повестке, если право на отсрочку не оформлено в установленном законом порядке.

Обстоятельства дела

Как установил суд, обвиняемый состоял на воинском учете и в соответствии с законодательством подлежал призыву по мобилизации.

15 ноября 2024 года он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины. В тот же день мужчине вручили повестку с четко определенным временем прибытия в ТЦК для последующей отправки в учебный центр. Ему также разъяснили содержание повестки и предупредили об уголовной ответственности за неявку.

Однако в указанный день и время военнообязанный без уважительных причин в ТЦК не явился, чем умышленно уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Позиция обвиняемого

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте.

Он пояснил, что не явился в ТЦК по семейным обстоятельствам, поскольку имеет трех малолетних детей, а их матери, по его словам, было сложно самостоятельно с ними справляться.

В то же время обвиняемый признал, что на момент прохождения военно-врачебной комиссии и вручения повестки записи о его отцовстве в свидетельствах о рождении детей не были надлежащим образом оформлены, в связи с чем он не обращался для оформления отсрочки от призыва.

С учетом полного признания вины и отсутствия спора относительно фактических обстоятельств суд с согласия сторон не исследовал доказательства в полном объеме.

Оценка суда

Суд обратил внимание, что наличие оснований для оформления отсрочки от мобилизации не является тождественным наличию права на отсрочку, если такое право не реализовано в установленном законом порядке.

При этом суд учел правовую позицию Верховного Суда, согласно которой право на отсрочку должно быть реализовано военнообязанным путем совершения активных действий и оформлено уполномоченным органом до момента приобретения статуса военнослужащего.

Поскольку обвиняемый не воспользовался процедурой оформления отсрочки до момента призыва, суд пришел к выводу, что его действия образуют состав уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Назначенное наказание

Суд квалифицировал действия обвиняемого по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Учитывая искреннее раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, однако освободил осужденного от его отбывания с испытательным сроком на два года.

В течение испытательного срока мужчина обязан состоять на учете в органе пробации, регулярно являться для регистрации и сообщать об изменении места проживания или работы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

