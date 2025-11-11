«Безвідповідальний громадянин» – Решетилова розкритикувала військовозобов’язаних, які не оновили дані

Омбудсманка повідомила, що держава витрачає час через тих, хто не підтверджує право на відстрочку.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова назвала «безвідповідальними» громадян, які не оновили військово-облікові дані та не підготувалися до можливої мобілізації.

Решетилова назвала «дуже дивним» здивування військовозобов’язаних, коли їх мобілізують або ТЦК та СП мають до них питання. «Якщо до цього часу ви не оновили облікові дані, не обрали підрозділ, в якому будете проходити службу, самі не з'явилися до ТЦК, не підготувалися до того, що в будь-який момент можете стати в стрій і не завершили всі свої цивільні справи - ви не тільки правопорушник і безвідповідальний громадянин. Ви - безвідповідальна людина, якій плювати на своїх рідних», — зазначила вона.

За її словами, мобілізація таких осіб перекладає їхні проблеми на посадовців і командирів. Як приклад вона навела випадок батька чотирьох дітей, який мав право на відстрочку, але не з’являвся до ТЦК і не оновлював дані. «Так, у нього є законне право на відстрочку, яке просто треба підтвердити документально. І тепер купа людей мають включитися і витратити час для його звільнення. Таких випадків безліч. Це колосальна витрата ресурсів держави там, де їх і так катастрофічно не вистачає», — пояснила омбудсманка.

Водночас Решетилова визнала, що робота ТЦК та СП недосконала і потребує реформ. Вона зазначила, що працівники військкоматів часто працюють без вихідних і відпусток, мають додаткові обов’язки, а серед них навіть траплялися випадки суїцидів.

Решетилова також розкритикувала практику, коли військовозобов’язані після доставлення до ТЦК втрачають зв’язок із рідними. «Як показує досвід нашої роботи, відсутність зв'язку у перший період служби є однією з причин великої кількості СЗЧ. Я нещодавно працювала в одному навчальному центрі, де комбат в якості експерименту повернув телефони всім військовослужбовцям роти. Кількість СЗЧ в цій роті знизилась до нуля», — зазначила вона.

Омбудсманка додала, що реагує на скарги, забезпечуючи новобранцям зв’язок із рідними, оскільки її заклики до Командування Сухопутних військ гарантувати право на дзвінки залишаються без відповіді.

