«Безответственный гражданин» – Решетилова раскритиковала военнообязанных, которые не обновили данные

Омбудсмен сообщила, что государство тратит время из-за тех, кто не подтверждает право на отсрочку.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова назвала «безответственными» граждан, которые не обновили военно-учетные данные и не подготовились к возможной мобилизации.

Решетилова назвала «очень странным» удивление военнообязанных, когда их мобилизуют или ТЦК и СП имеют к ним вопросы. «Если до сих пор вы не обновили учетные данные, не выбрали подразделение, в котором будете проходить службу, сами не явились в ТЦК, не подготовились к тому, что в любой момент можете встать в строй и не завершили все свои гражданские дела — вы не только правонарушитель и безответственный гражданин. Вы — безответственный человек, которому плевать на своих родных», — отметила она.

По ее словам, мобилизация таких лиц перекладывает их проблемы на чиновников и командиров. В качестве примера она привела случай отца четверых детей, который имел право на отсрочку, но не являлся в ТЦК и не обновлял данные. «Да, у него есть законное право на отсрочку, которое просто нужно подтвердить документально. И теперь куча людей должны включиться и потратить время для его освобождения. Таких случаев множество. Это колоссальная трата ресурсов государства там, где их и так катастрофически не хватает», — пояснила омбудсменка.

В то же время Решетилова признала, что работа ТЦК и СП несовершенна и требует реформ. Она отметила, что работники военкоматов часто работают без выходных и отпусков, имеют дополнительные обязанности, а среди них даже были случаи суицидов.

Решетилова также раскритиковала практику, когда военнообязанные после доставки в ТЦК теряют связь с родными. «Как показывает опыт нашей работы, отсутствие связи в первый период службы является одной из причин большого количества СЗЧ. Я недавно работала в одном учебном центре, где комбат в качестве эксперимента вернул телефоны всем военнослужащим роты. Количество СЗЧ в этой роте снизилось до нуля», — отметила она.

Омбудсмен добавила, что реагирует на жалобы, обеспечивая новобранцам связь с родными, поскольку ее призывы к командованию Сухопутных войск гарантировать право на звонки остаются без ответа.

