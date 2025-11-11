Мін’юст відзвітував про виконання третього блоку реформ із захисту прав людини в межах євроінтеграційного процесу

Мін’юст відзвітував про виконання третього блоку реформ у межах Дорожньої карти з питань верховенства права, який передбачає реалізацію 127 заходів, спрямованих на наближення українського законодавства у сфері прав людини до стандартів ЄС.

Міністерство юстиції України повідомляє, що наближення українського законодавства у сфері прав людини до європейських стандартів є одним із ключових завдань Дорожньої карти з питань верховенства права. Реформи у сфері основоположних прав зосереджені у третьому блоці документа та передбачають посилення захисту від дискримінації, зміцнення механізмів протидії катуванням, забезпечення прав національних меншин, свободи думки й слова, а також інших фундаментальних свобод.

У межах цього блоку Україна має виконати 127 заходів, спрямованих на:

- забезпечення ефективного захисту прав людини, зокрема прав дітей, людей з інвалідністю, представників національних меншин (спільнот);

- протидію дискримінації, ксенофобії, злочинам на ґрунті ненависті та гендерно зумовленому насильству;

- приведення у відповідність до стандартів ЄС і Ради Європи законодавства та інституцій у сфері захисту персональних даних;

- розвиток національного превентивного механізму та запобігання катуванням, жорстокому, нелюдському або такому , що принижує гідність, поводженню чи покаранню;

- гарантування свободи думки, совісті, релігії, права на свободу зібрань та об’єднань, а також свободи медіа та доступу до інформації.

Серед реалізованих заходів Мін’юст відзначає впровадження трирівневої моделі управління у системі виконання кримінальних покарань, що забезпечує ефективний захист прав засуджених. Також схвалено Національну стратегію захисту прав дитини у сфері юстиції до 2028 року та затверджено операційний план заходів до неї.

Крім того, у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини створено відділ із питань захисту прав осіб ромської національної меншини, що підсилює механізми моніторингу прав у цій сфері.

Також затверджено План заходів на 2025–2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, який спрямований на формування інклюзивного середовища для всіх груп населення.

У межах третього блоку реалізовано низку кроків, спрямованих на забезпечення свободи думки, совісті та релігії, свободи вираження поглядів і медіаплюралізму, утвердження гендерної рівності, протидію насильству проти жінок, а також захист прав осіб з інвалідністю, національних меншин і права власності.

Міністерство юстиції підкреслює, що попереду — ухвалення необхідних законопроєктів, завершення оцінки роботи національного превентивного механізму та подальше вдосконалення системи захисту прав осіб у сфері виконання покарань.

Реалізація кожного заходу, визначеного Дорожньою картою, є необхідною умовою для досягнення повної відповідності стандартам Європейського Союзу.

