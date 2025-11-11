Минюст отчитался о выполнении третьего блока реформ по защите прав человека в рамках евроинтеграционного процесса

Минюст отчитался о выполнении третьего блока реформ в рамках Дорожной карты по вопросам верховенства права, предусматривающего реализацию 127 мероприятий, направленных на приближение украинского законодательства в сфере прав человека к стандартам ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины сообщает, что приближение украинского законодательства в сфере прав человека к европейским стандартам является одной из ключевых задач Дорожной карты по вопросам верховенства права. Реформы в области основных прав сосредоточены в третьем блоке документа и предусматривают усиление защиты от дискриминации, укрепление механизмов противодействия пыткам, обеспечение прав национальных меньшинств, свободы мысли и слова, а также других фундаментальных свобод.

В рамках этого блока Украина должна выполнить 127 мероприятий, направленных на:

обеспечение эффективной защиты прав человека, в частности прав детей, людей с инвалидностью, представителей национальных меньшинств (сообществ);

противодействие дискриминации, ксенофобии, преступлениям на почве ненависти и гендерно обусловленному насилию;

приведение в соответствие со стандартами ЕС и Совета Европы законодательства и институтов в сфере защиты персональных данных;

развитие национального превентивного механизма и предотвращение пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения либо наказания;

гарантирование свободы мысли, совести, религии, права на свободу собраний и объединений, а также свободы СМИ и доступа к информации.

Среди реализованных мероприятий Минюст отмечает внедрение трёхуровневой модели управления в системе исполнения уголовных наказаний, что обеспечивает эффективную защиту прав осуждённых. Также утверждена Национальная стратегия защиты прав ребёнка в сфере юстиции до 2028 года и утверждён операционный план мероприятий к ней.

Кроме того, в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека создан отдел по вопросам защиты прав лиц ромской национальной меньшинства, что усиливает механизмы мониторинга прав в этой сфере.

Также утверждён План мероприятий на 2025–2026 годы по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года, направленный на формирование инклюзивной среды для всех групп населения.

В рамках третьего блока реализован ряд шагов, направленных на обеспечение свободы мысли, совести и религии, свободы выражения взглядов и медиаплюрализма, утверждение гендерного равенства, противодействие насилию в отношении женщин, а также защиту прав лиц с инвалидностью, национальных меньшинств и права собственности.

Министерство юстиции подчёркивает, что впереди — принятие необходимых законопроектов, завершение оценки работы национального превентивного механизма и дальнейшее совершенствование системы защиты прав лиц в сфере исполнения наказаний.

Реализация каждого мероприятия, определённого Дорожной картой, является необходимым условием для достижения полной соответствия стандартам Европейского Союза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.